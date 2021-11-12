12 листопада відзначають день ангела Олени. Іменини святкуються на честь преподобної Олени Сербської.
Загалом володарки цього імені відзначають у 2021 році іменини дев’ять разів. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Олени в листівках і СМС.
Привітання з днем ангела Олени в листівках
Привітання з днем ангела Олени у СМС
***
Твоє ім’я Олена – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Лєна, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Лєна, вітає!
***
Хай Оленку нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Нехай під крилами своїми
Оленку ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Хай Ангел простелить квіти прекрасні
На довгій життєвій стежині.
Хай тануть у серці кохання та щастя
І радістю повниться кожна година!
Значення імені Олена
Ім’я Олена грецького походження і перекладається як сонячне проміння чи сонячне світло. Часто володарки цього імені наділені примхливим характером, проте вони знають, як ним правильно користуватися.
За натурою Олена інтроверт, вона вигадує собі казку і намагається втілити її в життя, що виходить не завжди.
Колеги її поважають, вона посидюча та працьовита.
Олена чудова хранителька сімейного вогнища. До другої половинки вибаглива, любить дітей, але нерідко перекладає про них турботу.