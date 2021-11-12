12 листопада відзначають день ангела Олени. Іменини святкуються на честь преподобної Олени Сербської.

Загалом володарки цього імені відзначають у 2021 році іменини дев’ять разів. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Олени в листівках і СМС.

Привітання з днем ангела Олени в листівках

Привітання з днем ангела Олени у СМС

***

Твоє ім’я Олена – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Лєна, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Лєна, вітає!

***

Хай Оленку нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Нехай під крилами своїми

Оленку ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Хай Ангел простелить квіти прекрасні

На довгій життєвій стежині.

Хай тануть у серці кохання та щастя

І радістю повниться кожна година!

Значення імені Олена

Ім’я Олена грецького походження і перекладається як сонячне проміння чи сонячне світло. Часто володарки цього імені наділені примхливим характером, проте вони знають, як ним правильно користуватися.

За натурою Олена інтроверт, вона вигадує собі казку і намагається втілити її в життя, що виходить не завжди.

Колеги її поважають, вона посидюча та працьовита.

Олена чудова хранителька сімейного вогнища. До другої половинки вибаглива, любить дітей, але нерідко перекладає про них турботу.