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День ангела Мелании: лучшие поздравления с именинами

13 января 2022, 09:12
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
девочка зима
Источник: Depositphotos

Сегодня, 13 января, отмечается День Ангела Мелании (Миланы). Православная церковь в этот день чтит память преподобной Мелании Римской.

Имя Мелания имеет греческое происхождение и означает “темная, черная”. Сегодня стоит поздравить всех владелиц этого редкого имени. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Мелании.

Поздравления с Днем ангела Мелании в картинках

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Поздравления с Днем ангела Мелании в СМС

***

Поздравляю с Днем ангела вас!
Пожелания удачи, любви
Вы примите, Мелания, от нас.
Пусть счастливыми будут все дни!

***

Мелания, красавица,
Всем мужчинам нравится,
Будь, как лебедь, ты нежна,
Свежа, как утро летнее.

***

Пусть, Мелания, исполняются желания
В День ангела, назначенный судьбой!
Скажи своим обидам до свидания
И насладись прекрасною порой.

***

Поздравляю тебя с днем ангела, дорогая Мила. Желаю нескончаемого потока удачи и радости, реализации лучших желаний, искренней любви и прекрасного настроения каждый день.

***

Значение имени Мелания

Обладательницы имени Мелания с детства очень мягкие и покладистые, им нравится находиться в центре внимания. Они позитивные и жизнерадостные, нередко являются популярными среди мужчин.

В детстве Мелания чрезмерно активная девочка, которая ни минуты не может усидеть на месте и каждый день пытается узнать что-то новое.

В школе она хочет стать лидером, отлично учится, участвует в театральных постановлениях, становится настоящей звездой. Учеба дается легко, ораторские способности компенсируют недостаток знаний по необходимости.

Работоспособность, целеустремленность, уверенность в собственных силах – незаменимые качества, которые помогут Мелании для успешного продвижения по карьерной лестнице. Она готова выдерживать жесткую конкуренцию и принимать правильные решения в экстремальных ситуациях.

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Теги
іменини , Привітання , релігійне свято , Праздник
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