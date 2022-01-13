Сегодня, 13 января, отмечается День Ангела Мелании (Миланы). Православная церковь в этот день чтит память преподобной Мелании Римской.

Имя Мелания имеет греческое происхождение и означает “темная, черная”. Сегодня стоит поздравить всех владелиц этого редкого имени. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Мелании.

Поздравления с Днем ангела Мелании в картинках

Поздравления с Днем ангела Мелании в СМС

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Поздравляю с Днем ангела вас!

Пожелания удачи, любви

Вы примите, Мелания, от нас.

Пусть счастливыми будут все дни!

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Мелания, красавица,

Всем мужчинам нравится,

Будь, как лебедь, ты нежна,

Свежа, как утро летнее.

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Пусть, Мелания, исполняются желания

В День ангела, назначенный судьбой!

Скажи своим обидам до свидания

И насладись прекрасною порой.

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Поздравляю тебя с днем ангела, дорогая Мила. Желаю нескончаемого потока удачи и радости, реализации лучших желаний, искренней любви и прекрасного настроения каждый день.

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Значение имени Мелания

Обладательницы имени Мелания с детства очень мягкие и покладистые, им нравится находиться в центре внимания. Они позитивные и жизнерадостные, нередко являются популярными среди мужчин.

В детстве Мелания чрезмерно активная девочка, которая ни минуты не может усидеть на месте и каждый день пытается узнать что-то новое.

В школе она хочет стать лидером, отлично учится, участвует в театральных постановлениях, становится настоящей звездой. Учеба дается легко, ораторские способности компенсируют недостаток знаний по необходимости.

Работоспособность, целеустремленность, уверенность в собственных силах – незаменимые качества, которые помогут Мелании для успешного продвижения по карьерной лестнице. Она готова выдерживать жесткую конкуренцию и принимать правильные решения в экстремальных ситуациях.