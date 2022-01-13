Сегодня, 13 января, отмечается День Ангела Мелании (Миланы). Православная церковь в этот день чтит память преподобной Мелании Римской.
Имя Мелания имеет греческое происхождение и означает “темная, черная”. Сегодня стоит поздравить всех владелиц этого редкого имени. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Мелании.
Поздравления с Днем ангела Мелании в картинках
Поздравления с Днем ангела Мелании в СМС
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Поздравляю с Днем ангела вас!
Пожелания удачи, любви
Вы примите, Мелания, от нас.
Пусть счастливыми будут все дни!
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Мелания, красавица,
Всем мужчинам нравится,
Будь, как лебедь, ты нежна,
Свежа, как утро летнее.
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Пусть, Мелания, исполняются желания
В День ангела, назначенный судьбой!
Скажи своим обидам до свидания
И насладись прекрасною порой.
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Поздравляю тебя с днем ангела, дорогая Мила. Желаю нескончаемого потока удачи и радости, реализации лучших желаний, искренней любви и прекрасного настроения каждый день.
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Значение имени Мелания
Обладательницы имени Мелания с детства очень мягкие и покладистые, им нравится находиться в центре внимания. Они позитивные и жизнерадостные, нередко являются популярными среди мужчин.
В детстве Мелания чрезмерно активная девочка, которая ни минуты не может усидеть на месте и каждый день пытается узнать что-то новое.
В школе она хочет стать лидером, отлично учится, участвует в театральных постановлениях, становится настоящей звездой. Учеба дается легко, ораторские способности компенсируют недостаток знаний по необходимости.
Работоспособность, целеустремленность, уверенность в собственных силах – незаменимые качества, которые помогут Мелании для успешного продвижения по карьерной лестнице. Она готова выдерживать жесткую конкуренцию и принимать правильные решения в экстремальных ситуациях.