Сьогодні, 13 січня, відзначається День ангела Меланії (Мілани). Православна церква в цей день вшановує пам’ять преподобної Меланії Римської.

Ім’я Меланія має грецьке походження і означає “темна, чорна”. Сьогодні варто привітати всіх власниць цього рідкісного імені. Для цього Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Меланії.

Привітання з Днем ангела Меланії в картинках

Привітання з Днем ангела Меланії в СМС

***

Вітаю з Днем ангела вас!

Побажання удачі, любові

Ви прийміть, Меланіє, від нас.

Нехай щасливими будуть всі дні!

***

Меланія, красуня,

Всім чоловікам подобається,

Будь, як лебідь, ти ніжна,

Свіжа, як ранок літній.

***

Нехай, Меланіє, справджуються бажання

У День ангела, призначений долею!

Скажи своїм образам до побачення

І насолоджуйся життям.

***

Мила, вітаю з днем ангела! Бажаю натхнення, одухотворення та великих досягнень! Будь гарна, здорова та щаслива. Усього тобі світлого і прекрасного!

***

Міла, чудові очі твої нехай

Сяють яскраво та щасливо!

Бажаю завжди вірити в дива,

Ловити промені добра та позитиву!

З днем ангела!

***

Значення імені Меланія

Власниці імені Меланія з дитинства дуже м’які і поступливі, їм подобається перебувати у центрі уваги. Вони позитивні і життєрадісні, нерідко користуються популярністю серед чоловіків.

У дитинстві Меланія є надмірно активною дівчинкою, яка ні хвилини не може всидіти на місці та кожного дня намагається дізнатися щось нове.

У школі вона прагне стати лідером, відмінно вчиться, бере участь у театральних постановах, стає справжньою зіркою. Навчання дається легко, ораторські здібності компенсують недолік знань за необхідності.

Працездатність, цілеспрямованість, впевненість у власних силах — незамінні якості, які допоможуть Меланії для успішного просування по кар’єрних сходах. Вона готова витримувати жорстку конкуренцію та ухвалювати правильні рішення в екстремальних ситуаціях.