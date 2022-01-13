Сьогодні, 13 січня, відзначається День ангела Меланії (Мілани). Православна церква в цей день вшановує пам’ять преподобної Меланії Римської.
Ім’я Меланія має грецьке походження і означає “темна, чорна”. Сьогодні варто привітати всіх власниць цього рідкісного імені. Для цього Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Меланії.
Привітання з Днем ангела Меланії в картинках
Привітання з Днем ангела Меланії в СМС
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Вітаю з Днем ангела вас!
Побажання удачі, любові
Ви прийміть, Меланіє, від нас.
Нехай щасливими будуть всі дні!
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Меланія, красуня,
Всім чоловікам подобається,
Будь, як лебідь, ти ніжна,
Свіжа, як ранок літній.
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Нехай, Меланіє, справджуються бажання
У День ангела, призначений долею!
Скажи своїм образам до побачення
І насолоджуйся життям.
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Мила, вітаю з днем ангела! Бажаю натхнення, одухотворення та великих досягнень! Будь гарна, здорова та щаслива. Усього тобі світлого і прекрасного!
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Міла, чудові очі твої нехай
Сяють яскраво та щасливо!
Бажаю завжди вірити в дива,
Ловити промені добра та позитиву!
З днем ангела!
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Значення імені Меланія
Власниці імені Меланія з дитинства дуже м’які і поступливі, їм подобається перебувати у центрі уваги. Вони позитивні і життєрадісні, нерідко користуються популярністю серед чоловіків.
У дитинстві Меланія є надмірно активною дівчинкою, яка ні хвилини не може всидіти на місці та кожного дня намагається дізнатися щось нове.
У школі вона прагне стати лідером, відмінно вчиться, бере участь у театральних постановах, стає справжньою зіркою. Навчання дається легко, ораторські здібності компенсують недолік знань за необхідності.
Працездатність, цілеспрямованість, впевненість у власних силах — незамінні якості, які допоможуть Меланії для успішного просування по кар’єрних сходах. Вона готова витримувати жорстку конкуренцію та ухвалювати правильні рішення в екстремальних ситуаціях.