Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Свята в Україні

День ангела Анны: история праздника и запреты

22 декабря 2021, 06:33
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
девушка, зима

Традиционно 22 декабря отмечают День Ангела Анны. Этот церковный праздник связывают с непорочным зачатием праведной Анной дочери Марии – матери Иисуса Христа.

История Дня ангела Анны

По церковному преданию, Пресвятая Дева Мария родилась в Назарете. Ее родители Анна и Иоаким были праведниками, прожили вместе более 50 лет, но не могли иметь детей.

В отчаянии Иоаким отправился в пустыню и там 40 дней постился, плакал и молился, чтобы Бог подарил супругам ребенка. В то же время Анна молилась дома.

Бог услышал прошение пары и подарил им с Анной дитя. Позже к ним явился архангел Гавриил, который сообщил, что благодаря их дочери Марии будет спасен весь мир.

Пресвятая Дева Мария была зачата в Иерусалиме, где родилась через девять месяцев. Когда девочке исполнилось три года, родители привели Марию в Иерусалимский храм.

Обычно в день Анны женщины обращаются к святой как к защитнице и покровительнице. Особенно чествуют День святой Анны беременные и матери: ее просят о легких родах, здоровом ребенке, достаточном количестве молока.

Что нельзя делать в День Ангела Анны

  • выполнять любую физическую работу, стирать и убирать;
  • шить, вязать и вообще брать в руки иглу с ниткой, ведь может разболеться голова;
  • беременным женщинам нельзя разжигать огонь и переступать через острые предметы, чтобы не навредить малышу;
  • нельзя есть мясо, молоко, молочные продукты, поскольку продолжается Рождественский пост.
Читайте также:
День ангела Анны: история праздника и запретыРождество и Татьянин день: календарь праздников на январь 2022

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка