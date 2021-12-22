Традиционно 22 декабря отмечают День Ангела Анны. Этот церковный праздник связывают с непорочным зачатием праведной Анной дочери Марии – матери Иисуса Христа.

История Дня ангела Анны

По церковному преданию, Пресвятая Дева Мария родилась в Назарете. Ее родители Анна и Иоаким были праведниками, прожили вместе более 50 лет, но не могли иметь детей.

В отчаянии Иоаким отправился в пустыню и там 40 дней постился, плакал и молился, чтобы Бог подарил супругам ребенка. В то же время Анна молилась дома.

Бог услышал прошение пары и подарил им с Анной дитя. Позже к ним явился архангел Гавриил, который сообщил, что благодаря их дочери Марии будет спасен весь мир.

Пресвятая Дева Мария была зачата в Иерусалиме, где родилась через девять месяцев. Когда девочке исполнилось три года, родители привели Марию в Иерусалимский храм.

Обычно в день Анны женщины обращаются к святой как к защитнице и покровительнице. Особенно чествуют День святой Анны беременные и матери: ее просят о легких родах, здоровом ребенке, достаточном количестве молока.

Что нельзя делать в День Ангела Анны