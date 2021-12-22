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День ангела Анни: історія свята та заборони

22 Грудня 2021, 06:33
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
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Традиційно 22 грудня відзначають День ангела Анни. Це церковне свято пов’язують із непорочним зачаттям праведною Анною дочки Марії – матері Ісуса Христа.

Історія Дня ангела Анни

За церковним переказом, Пресвята Діва Марія народилася в Назареті. Її батьки Анна та Йоаким були праведниками, прожили разом понад 50 років, але не могли мати дітей.

У розпачі Йоаким подався у пустелю і там 40 днів постився, плакав і молився, щоб Бог подарував подружжю дитину. Водночас Анна молилася вдома.

Бог почув прохання пари і подарував їм з Анною дитя. Пізніше до них з’явився архангел Гавриїл, який повідомив, що завдяки їхній дочці Марії буде врятований увесь світ.

Пресвята Діва Марія була зачата в Єрусалимі, де й народилася через 9 місяців. Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки привели Марію до Єрусалимського Храму.

Зазвчиай у день Анни жінки звертаються до святої як до захисниці і покровительки. Особливо вшановують День святої Анни вагітні та матері: її просять про легкі пологи, здорову дитину, достатню кількість молока.

Що не можна робити в День ангела Анни

  • виконувати будь-яку фізичну роботу, прати і прибирати;
  • шити, в’язати та взагалі брати до рук голку з ниткою, адже може розболітися голова;
  • вагітним жінкам не можна розпалювати вогонь і переступати через гострі предмети, щоб не нашкодити малюкові;
  • не можна їсти м’ясо, молоко, молочні продукти, оскільки триває Різдвяний піст.
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