Традиційно 22 грудня відзначають День ангела Анни. Це церковне свято пов’язують із непорочним зачаттям праведною Анною дочки Марії – матері Ісуса Христа.

Історія Дня ангела Анни

За церковним переказом, Пресвята Діва Марія народилася в Назареті. Її батьки Анна та Йоаким були праведниками, прожили разом понад 50 років, але не могли мати дітей.

У розпачі Йоаким подався у пустелю і там 40 днів постився, плакав і молився, щоб Бог подарував подружжю дитину. Водночас Анна молилася вдома.

Бог почув прохання пари і подарував їм з Анною дитя. Пізніше до них з’явився архангел Гавриїл, який повідомив, що завдяки їхній дочці Марії буде врятований увесь світ.

Пресвята Діва Марія була зачата в Єрусалимі, де й народилася через 9 місяців. Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки привели Марію до Єрусалимського Храму.

Зазвчиай у день Анни жінки звертаються до святої як до захисниці і покровительки. Особливо вшановують День святої Анни вагітні та матері: її просять про легкі пологи, здорову дитину, достатню кількість молока.

Що не можна робити в День ангела Анни