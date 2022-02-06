Уже 14 февраля во всем мире будут отмечать День святого Валентина. В этот день влюбленные пары дарят друг другу подарки, устраивают романтические свидания и признаются друг другу в любви.

Конечно, говорить о своих чувствах нужно не только в определенную дату, однако это еще один повод напомнить своему партнеру о том, как ты к нему относишься. Обычно на День святого Валентина пары выбираются куда-то на свидания или придумывают себе интересную программу на день. По этому случаю Факты ICTV составили подборку интересных мероприятий.

Куда пойти на День всех влюбленных в Киеве — далее в материале.

День влюбленных под звездным небом киевского планетария

Тут ваше романтическое свидание под звездным небом состоится в любую погоду, кроме того, это очень романтично.

Музыка, бокалы шампанского, фотозоны з фотографами и тематические сцены на куполе планетария в формате 360 перенесут вас в мечтательный мир любви. Подарите незабываемые эмоции своей второй половинке и себе.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 57/3 (Планетарий)

Когда: 14 февраля, 17.30, 19.00 (продолжительность — 90 минут)

Цена: 1 000-1 200 грн

Романтичный стендап

Возможно вы любите посмеяться? Тогда отправляйтесь на романтический стендап. Вас ждет вечер смелого юмора о любви и об отношениях от лучших комиков столицы.

Отличный способ удивить свою вторую половинку и провести День всех влюбленных небанально.

Адрес: ул. Васильковская, 1 (Национальный центр Александра Довженко — сцена 6)

Когда: 14 февраля, 19.30 (продолжительность — 1 час 40 минут)

Цена: 300-500 грн

Волшебный вечер с классикой

Отличный способ провести 14 февраля в спокойной и не шумной атмосфере. Музыкальные шедевры от мировых композиторов, национальный ансамбль солистов Киевская камерата и изюминка — музыкальное шоу с водной анимацией.

Феерия ярких красок, которые будут сплетаться в головокружительном танце прямо на ваших глазах, точно не оставят вас и вашу второю половинку равнодушными.

Адрес: ул. Бориса Гринченко, 7 (Дом Архитектора)

Когда: 14 февраля, 19.00 (продолжительность — 90 минут)

Цена: 300-600 грн

Романтический вечер оперы и балета

“Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте”. Несмотря на то, что история этих двоих не получила счастливого конца, она не оставляет равнодушным никого.

В День всех влюбленных у вас есть возможность насладиться историей Ромео и Джульетты, танцем страстной и своенравной цыганки Кармен, мотивами из балета Щелкунчик и Лебединое озеро. И это не все, чем вас будут удивлять в этот вечер.

Адрес: Набережное шоссе, 25 (Queen)

Когда: 14 февраля, 20.00

Цена: 1 000-1 300 грн

Стрела купидона

Еще один необычный и оригинальный способ провести День всех влюбленных — отправиться на квест Стрела купидона. Влюбленные пары, выполняя интересные интерактивные задания смогут проверить свои чувства, а семейные пары — укрепить любовь.

Окунитесь в мир романтических приключений и получите незабываемые впечатления и удовольствия от игры. Также на посетителей ждет романтическая фотозона.

Адрес: ул. Рыбальская, 22 (Бизнец-центр Башня 5)

Когда: 14 февраля, 10.00

Цена: 200 грн