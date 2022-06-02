Легендарный дорожный указатель Нах*й, знов нах*й, до Росії нах*й продали на аукционе за 631 тыс. грн. Об этом заявил Укравтодор, который и выставил на продажу табличку.

Вырученные средства пойдут на помощь ВСУ на счет в Нацбанке. В Укравтодоре заявили, что за право получить уникальный знак боролись покупатели на протяжении часа.

Стартовая цена начиналась с отметки в 50 тыс. грн. В благотворительном аукционе взяли участие 29 потенциальных покупателей — торги успешно прошли в три раунда.

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Теперь новый владелец может установить указатель на территории своих владений — на дорогах общего пользования без согласия властей его использовать запрещено.

В Укравтодоре напомнили, что создание знака связано с войной, которую начала Россия на территории Украины. После полномасштабного вторжения стало известно, что оккупанты активно пользуются устаревшими системами навигации. На этом фоне было принято решение убрать все указательные знаки о населенных пунктах — вместо них выставили таблички, которые советовали армии РФ пойти по пути российского корабля.

Другие аттрибуты свободной Украины активно продаются на аукционе — группа Kalush Orchestra, победившая на Евровидении-2022, продала свой кубок за 900 тыс. на нужды ВСУ. Обладателем кубка стала украинская криптовалютная биржа WhiteBIT.