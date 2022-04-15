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Церкви не працюватимуть у комендантську годину на Великдень

15 Квітня 2022, 14:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Свечи
Джерело: Depositphotos

Церкви не працюватимуть у комендантську годину на Великдень.

Про це повідомили у поліції, ПЦУ та УГКЦ.

– Культові споруди в період комендантської години буде закрито, – повідомили в поліції Українським Новинам.

Відомо, що поліція також посилено слідкуватиме за правопорядком на Великдень.

У ПЦУ заявили, що години роботи регулюються місцевими військово-цивільними адміністраціями – зміни торкнуться всіх церков в Україні.

– З метою безпеки, благословляється встановлювати час початку богослужінь Страсного тижня та на Великдень так, вони не припадали на період комендантської години. У зв’язку з цим дозволяється розпочати Пасхальне богослужіння не опівночі, а вранці у неділю після завершення комендантської години, – заявили у Православній церкві України.

У місцях, де не спостерігається підвищена небезпека через бойові дії, духовенство може звернутися до органів місцевої влади для зміни режиму комендантської години на Великдень.

В УГКЦ також дали роз’яснення щодо режимів роботи на свято.

– Комендантської години потрібно дотримуватися. Я не можу сказати за всю Україну, але у Києві графік богослужінь складаємо з урахуванням тривалості обмежень, – повідомив речник Української грекокатолицької церкви Ігор Яців.

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Джерело
Українські новини
Теги
Війна в Україні , Великдень , ПЦУ , УГКЦ
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