Чистый четверг — особый день Страстной недели в христианской вере, который отмечается за несколько дней до Пасхи.

Последний четверг перед Пасхой называют чистым потому, что он символизирует очищение от грехов и подготовку к празднованию Воскресения Христова. В народе этот день связывают с очищением не только души, но и тела.

В 2023 году православные христиане отмечают Чистый четверг 13 апреля.

Поскольку все дни Страстной недели считаются особенными и важными, Чистый четверг имеет свои христианские и народные традиции. Также есть вещи, которые запрещено делать в этот день.

Можно ли убирать на кладбище в Чистый четверг 2023, читайте далее в нашем материале.

Уборка на кладбище в Чистый четверг: можно ли это делать

Страстная неделя считается очень особенным периодом, поскольку это время было последним в земной жизни Иисуса Христа.

Более двух тысяч лет назад, за неделю до Пасхи, Иисус вошел в Иерусалим, где его восторженно встретило население, а затем произошла измена и в пятницу Спасителя распяли на кресте.

Именно поэтому Церковь советует в эту неделю отказаться от веселья и развлечений. А в Чистый четверг запрещается:

занимать деньги;

лениться;

ругаться и ссориться;

оставлять в доме грязные вещи;

разбрасывать грязные вещи и мусорить дома;

сквернословить;

употреблять непостные блюда;

оставлять немытую посуду;

быть грязным и ходить в грязной одежде;

нельзя одалживать кому-то вещи, даже соли соседям лучше не давать;

нельзя негативно и греховно думать.

Что же касается уборки на кладбище, то категорического запрета нет. Если вы чувствуете острую потребность побывать на могиле родных или близких, навести там порядок, то это можно сделать.

— То есть это строго не запрещается, однако все же не стоит убирать на кладбище в Чистый четверг!

Священники также не рекомендуют всю Страстную неделю и неделю после Пасхи посещать кладбище. Лучшая дата для уборки кладбища в 2023 году – 18 марта.

Кроме того, если на Чистый четверг выпали дни поминок по покойным близким (9 дней, 40 дней) или годовщина (День памяти), то лучше перенести их на другое время, поскольку в народе считают, что ходить на кладбище во время Страстной недели не стоит.