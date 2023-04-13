Чистый четверг — особый день Страстной недели в христианской вере, который отмечается за несколько дней до Пасхи.
Последний четверг перед Пасхой называют чистым потому, что он символизирует очищение от грехов и подготовку к празднованию Воскресения Христова. В народе этот день связывают с очищением не только души, но и тела.
В 2023 году православные христиане отмечают Чистый четверг 13 апреля.
Поскольку все дни Страстной недели считаются особенными и важными, Чистый четверг имеет свои христианские и народные традиции. Также есть вещи, которые запрещено делать в этот день.
Можно ли убирать на кладбище в Чистый четверг 2023, читайте далее в нашем материале.
Уборка на кладбище в Чистый четверг: можно ли это делать
Страстная неделя считается очень особенным периодом, поскольку это время было последним в земной жизни Иисуса Христа.
Более двух тысяч лет назад, за неделю до Пасхи, Иисус вошел в Иерусалим, где его восторженно встретило население, а затем произошла измена и в пятницу Спасителя распяли на кресте.
Именно поэтому Церковь советует в эту неделю отказаться от веселья и развлечений. А в Чистый четверг запрещается:
- занимать деньги;
- лениться;
- ругаться и ссориться;
- оставлять в доме грязные вещи;
- разбрасывать грязные вещи и мусорить дома;
- сквернословить;
- употреблять непостные блюда;
- оставлять немытую посуду;
- быть грязным и ходить в грязной одежде;
- нельзя одалживать кому-то вещи, даже соли соседям лучше не давать;
- нельзя негативно и греховно думать.
Что же касается уборки на кладбище, то категорического запрета нет. Если вы чувствуете острую потребность побывать на могиле родных или близких, навести там порядок, то это можно сделать.
— То есть это строго не запрещается, однако все же не стоит убирать на кладбище в Чистый четверг!
Священники также не рекомендуют всю Страстную неделю и неделю после Пасхи посещать кладбище. Лучшая дата для уборки кладбища в 2023 году – 18 марта.
Кроме того, если на Чистый четверг выпали дни поминок по покойным близким (9 дней, 40 дней) или годовщина (День памяти), то лучше перенести их на другое время, поскольку в народе считают, что ходить на кладбище во время Страстной недели не стоит.