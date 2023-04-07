Чистый четверг — особый день Великого поста в христианской вере, который отмечается за несколько дней до Пасхи.

Этот день называют чистым потому, что он символизирует очищение от грехов и подготовку к празднованию Воскресения Христова. В народе этот день связывают с очищением не только души, но и тела.

Именно в последний четверг перед Пасхой верующие отдают дань памяти Тайной вечере. Когда празднуют Чистый четверг в 2023 году, история праздника и главные запреты Великого четверга, читайте в материале Фактов ICTV.

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Чистый четверг 2023 — дата

Дата Чистого четверга зависит от дня празднования Пасхи, поэтому каждый год приходится на разные дни. В 2023 году православные христиане будут праздновать Чистый четверг 13 апреля.

Напоминаем, в 2023 году Пасха выпадает на 16 апреля.

Католики отметят Пасху в этом году 9 апреля, поэтому католический Чистый четверг был 6 апреля.

История праздника

Чистый Четверг, или его еще называют Великий и Страстной четверг — это последний четверг перед Пасхой, когда верующие вспоминают важные события последних дней Иисуса Христа.

В этот день почитается память Тайной вечери, омовение Иисусом ног его учеников, молитва Христа в Гефсиманском саду и предательство ученика Христа Иуды.

Именно в четверг Иисус впервые провел обряд причастия: верующие кусали хлеб и делали глоток вина.

Также на вечерней молитве Христос в день Великого четверга сообщил своим ученикам, что вскоре произойдет измена.

Что нужно делать на Чистый четверг 2023 — традиции праздника

В этот день христиане обычно совершают обряд мытья ног, который напоминает о том, как Иисус Христос помыл ноги своим ученикам перед распятием на кресте.

Также с Чистого четверга и до Пасхи в храмах вспоминают земные страдания Иисуса перед его распятием. В церкви происходит чтение 12 Страстных Евангелий, где говорится о страданиях Сына Божьего.

Также верующие в Чистый четверг должны посетить церковь и выполнить традиционные обряды.

В Чистый четверг необходимо:

провести генеральную уборку дома — особое внимание стоит уделить мытью пола, дверей и окон. Наши предки верили, если не убрать в Чистый четверг, весь год семья будет жить в недоразумениях и ссорах;

— особое внимание стоит уделить мытью пола, дверей и окон. Наши предки верили, если не убрать в Чистый четверг, весь год семья будет жить в недоразумениях и ссорах; очистить тело — в этот день все члены семьи должны принять душ (помыть все тело);

— в этот день все члены семьи должны принять душ (помыть все тело); подстричь волосы и ногти , чтобы они выглядели аккуратно;

, чтобы они выглядели аккуратно; избавиться от мусора и старых вещей — стоит провести дома ревизию и отправить в мусорные баки старые, ненужные и сломанные вещи, хлам, различный мусор. Очень важно встречать Пасху в чистом и опрятном доме;

— стоит провести дома ревизию и отправить в мусорные баки старые, ненужные и сломанные вещи, хлам, различный мусор. Очень важно встречать Пасху в чистом и опрятном доме; также стоит закончить все начатые дела — наши предки верили, если в Чистый четверг оставить невымытую посуду или не закончить уборку, то весь год на человека будут сыпаться неприятности;

— наши предки верили, если в Чистый четверг оставить невымытую посуду или не закончить уборку, то весь год на человека будут сыпаться неприятности; приготовление к Пасхе — хоть в Чистый четверг все еще продолжается пост, хозяйки уже могут браться за приготовление блюд к великому празднику Воскресения Иисуса Христа. Правда, приготовленные блюда нельзя пробовать. Женщины в этот день могут замешивать тесто для пасок, готовить пасхальные яйца.

Чего нельзя делать в Чистый четверг 2023

Интересно, что в этот день можно выполнять различную домашнюю работу и заниматься физическим трудом. Хотя в народе существует много запретов в отношении Чистого четверга, не все они одобрены церковью.

Что точно нельзя делать на Чистый четверг 2023:

занимать деньги;

лениться;

ругаться и ссориться;

оставлять в доме грязные вещи;

разбрасывать грязные вещи и мусорить дома;

сквернословить;

употреблять непостные блюда;

оставлять немытую посуду;

быть грязным и ходить в грязной одежде;

нельзя одалживать кому-то вещи, даже, соли соседям лучше не давать;

нельзя негативно и греховно думать.

А вот, например, сажать овощи и работать на огороде — можно, если погода на Чистый четверг позволяет.

Как правильно купаться на Чистый четверг

Существуют определенные правила купания на Чистый четверг, поэтому верующие должны их соблюдать:

запланируйте купание до восхода солнца, тогда тело наполнится максимальной энергией;

во время купания на Чистый четверг обязательно читайте молитву — так вы смоете с себя все грехи;

купаться лучше стоя, чтобы вода стекала по телу;

купание должно проходить в прохладной воде, чтобы тело и душа очистились от греха и грязи.