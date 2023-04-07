Чистый четверг — особый день Великого поста в христианской вере, который отмечается за несколько дней до Пасхи.
Этот день называют чистым потому, что он символизирует очищение от грехов и подготовку к празднованию Воскресения Христова. В народе этот день связывают с очищением не только души, но и тела.
Именно в последний четверг перед Пасхой верующие отдают дань памяти Тайной вечере. Когда празднуют Чистый четверг в 2023 году, история праздника и главные запреты Великого четверга, читайте в материале Фактов ICTV.
Чистый четверг 2023 — дата
Дата Чистого четверга зависит от дня празднования Пасхи, поэтому каждый год приходится на разные дни. В 2023 году православные христиане будут праздновать Чистый четверг 13 апреля.
Напоминаем, в 2023 году Пасха выпадает на 16 апреля.
Католики отметят Пасху в этом году 9 апреля, поэтому католический Чистый четверг был 6 апреля.
История праздника
Чистый Четверг, или его еще называют Великий и Страстной четверг — это последний четверг перед Пасхой, когда верующие вспоминают важные события последних дней Иисуса Христа.
В этот день почитается память Тайной вечери, омовение Иисусом ног его учеников, молитва Христа в Гефсиманском саду и предательство ученика Христа Иуды.
Именно в четверг Иисус впервые провел обряд причастия: верующие кусали хлеб и делали глоток вина.
Также на вечерней молитве Христос в день Великого четверга сообщил своим ученикам, что вскоре произойдет измена.
Что нужно делать на Чистый четверг 2023 — традиции праздника
В этот день христиане обычно совершают обряд мытья ног, который напоминает о том, как Иисус Христос помыл ноги своим ученикам перед распятием на кресте.
Также с Чистого четверга и до Пасхи в храмах вспоминают земные страдания Иисуса перед его распятием. В церкви происходит чтение 12 Страстных Евангелий, где говорится о страданиях Сына Божьего.
Также верующие в Чистый четверг должны посетить церковь и выполнить традиционные обряды.
В Чистый четверг необходимо:
- провести генеральную уборку дома — особое внимание стоит уделить мытью пола, дверей и окон. Наши предки верили, если не убрать в Чистый четверг, весь год семья будет жить в недоразумениях и ссорах;
- очистить тело — в этот день все члены семьи должны принять душ (помыть все тело);
- подстричь волосы и ногти, чтобы они выглядели аккуратно;
- избавиться от мусора и старых вещей — стоит провести дома ревизию и отправить в мусорные баки старые, ненужные и сломанные вещи, хлам, различный мусор. Очень важно встречать Пасху в чистом и опрятном доме;
- также стоит закончить все начатые дела — наши предки верили, если в Чистый четверг оставить невымытую посуду или не закончить уборку, то весь год на человека будут сыпаться неприятности;
- приготовление к Пасхе — хоть в Чистый четверг все еще продолжается пост, хозяйки уже могут браться за приготовление блюд к великому празднику Воскресения Иисуса Христа. Правда, приготовленные блюда нельзя пробовать. Женщины в этот день могут замешивать тесто для пасок, готовить пасхальные яйца.
Чего нельзя делать в Чистый четверг 2023
Интересно, что в этот день можно выполнять различную домашнюю работу и заниматься физическим трудом. Хотя в народе существует много запретов в отношении Чистого четверга, не все они одобрены церковью.
Что точно нельзя делать на Чистый четверг 2023:
- занимать деньги;
- лениться;
- ругаться и ссориться;
- оставлять в доме грязные вещи;
- разбрасывать грязные вещи и мусорить дома;
- сквернословить;
- употреблять непостные блюда;
- оставлять немытую посуду;
- быть грязным и ходить в грязной одежде;
- нельзя одалживать кому-то вещи, даже, соли соседям лучше не давать;
- нельзя негативно и греховно думать.
А вот, например, сажать овощи и работать на огороде — можно, если погода на Чистый четверг позволяет.
Как правильно купаться на Чистый четверг
Существуют определенные правила купания на Чистый четверг, поэтому верующие должны их соблюдать:
- запланируйте купание до восхода солнца, тогда тело наполнится максимальной энергией;
- во время купания на Чистый четверг обязательно читайте молитву — так вы смоете с себя все грехи;
- купаться лучше стоя, чтобы вода стекала по телу;
- купание должно проходить в прохладной воде, чтобы тело и душа очистились от греха и грязи.