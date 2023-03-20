Пасха – один из важнейших праздников в христианской религии. Воскресение Иисуса Христа – важное событие библейской истории, которую почитают православная и католическая церкви. Пасха символизирует жертву сына Господня за грехи человечества.

Когда в 2023 году будут отмечать католическую и православную Пасху – далее в материале Фактов ICTV.

Пасха 2023 – дата

Подготовка к празднику Пасхи начинается за семь недель, с началом Великого поста. Это один из самых длинных постов христиан, призывающий воздерживаться от пищи животного происхождения. Великий пост 2023 продлится с 27 февраля по 15 апреля.

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Дата празднования Пасхи плавающая, ее рассчитывают в зависимости от дня первого полнолуния после дня весеннего равноденствия. В 2023 году Пасха выпадает на 16 апреля.

Согласно григорианскому календарю, католики празднуют великий день на неделю раньше. Христиане западного обряда будут отмечать Воскресение Христово 9 апреля 2023 года.

В Украине Пасха является государственным праздником, поэтому украинцев ожидают дополнительные выходные. В 2023 году они приходятся на 15, 16, 17 апреля.

Главные запреты на Пасху

В этот день нельзя святить:

ножи;

фрукты и овощи;

алкоголь;

блюда из крови животных;

материальные ценности.

В то же время в день праздника нельзя:

выбрасывать освященную пищу. Ее рекомендуют закопать или сжечь;

ругаться, ссориться и замышлять неладное;

венчаться;

ходить на кладбище.

Пасха 2023: традиции праздника

Наверное, каждый знаком с традициями на Пасху, ведь из года в год они неизменны.

Подготовка к празднику начинается за семь дней до Пасхи. В этот период наши предки выпекали куличи, красили яйца и делали писанки. Также в эту неделю стоит придерживаться строжайшего поста.

Важнейшие дни до праздника: Чистый Четверг в 2023 – 13 апреля, Страстная пятница в 2023 – 14 апреля.

С вечера субботы принято проводить пасхальную службу. После полуночи в храмах и церквях проходит торжественное богослужение – Пасхальная заутреня. Освятить куличи и пасхальные яйца, мясные продукты нужно до восхода солнца.

Кроме того, стоит святить соль, она символизирует достаток и крепкое здоровье.

После богослужения семья собирается вместе за одним столом. Начинать праздничный прием пищи принято с яиц.

Раньше люди верили, что после освящения пасхальных блюд, нужно раздать милостыню нуждающимся. По приметам, это поможет привлечь в дом достаток и благополучие.