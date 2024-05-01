Чистий четвер – особливий день Страсного тижня в християнській вірі, який відзначається за кілька днів до Великодня. Чи можна прибирати на кладовищі у Чистий четвер 2024, читайте далі в нашому матеріалі.

Останній четвер перед Великоднем називають чистим тому, що він символізує очищення від гріхів та підготовку до святкування Воскресіння Христового. В народі цей день пов’язують з очищенням не лише душі, а й тіла.

У 2024 році православні християни відзначають Чистий четвер 2 травня.

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Оскільки усі дні Страсного тижня вважаються особливими та важливими, Чистий четвер має свої християнські та народні традиції. Також є речі, які заборонено робити цього дня.

Чи можна в Чистий четвер прибирати на кладовищі

Страсний тиждень вважається дуже особливим періодом, оскільки цей час був останнім у земному житті Ісуса Христа.

Понад дві тисячі років тому, за тиждень до Великодня, Ісус увійшов у Єрусалим, де його захоплено зустріло населення, а потім сталася зрада і в пʼятницю Спасителя розіпʼяли на хресті.

Саме тому церква радить у цей тиждень відмовитися від веселощів та розваг. А в Чистий четвер забороняється:

позичати гроші;

лінуватися;

лаятися та сваритися;

залишати в оселі брудні речі;

розкидати брудні речі та смітити вдома;

лихословити;

вживати непісні страви;

залишати немитий посуд;

бути брудними та ходити в брудному одязі;

не можна позичати комусь речі, навіть, солі сусідам краще не давати;

не можна негативно та гріховно думати.

Що ж стосується прибирання на кладовищі, то категоричної заборони немає. Якщо ви відчуваєте гостру потребу побувати на могилі рідних чи близьких, навести там лад, то це можна зробити. Тобто це суворо не забороняється, проте все ж не варто прибирати на кладовищі у Чистий четвер.

Священники також не рекомендують весь Страсний тиждень та тиждень після Великодня відвідувати кладовище.

Крім того, якщо на Чистий четвер випали дні поминок за покійними близькими (9 днів, 40 днів) або роковини (День пам’яті), то краще перенести їх на інший час, оскільки в народі вважають, що ходити на цвинтар в час Страсного тижня не варто.