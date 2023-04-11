Страстная неделя — самая важная неделя для христиан, предшествующая празднованию Пасхи.

В этот особый период верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа, его страдания и распятие, а также Тайную вечерю.

Что означает каждый день Страстной недели, а также о традициях и особенностях последней недели перед Пасхой, читайте в материале Фактов ICTV.

Страстная неделя: что значит и традиции

В этом году Пасху в Украине отмечают 16 апреля, соответственно, Страстная неделя продлится с понедельника 10 до субботы 15 апреля 2023 года.

На этой неделе христиане чтят страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа. Также проводятся религиозные обряды, напоминающие о жертве, которую Иисус принес на кресте ради спасения человечества.

В церкви во время Страстной недели читаются специальные части псалмов и Евангелия, связанные со страданием Иисуса Христа. Также проводятся специальные богослужения под названием Мученическая канона, которые посвящены памяти мучеников.

Кроме того, в храмах на этой неделе не отмечаются дни святых, не проводятся венчания и крещения, ведь проходят торжественные службы и подготовка к Пасхе.

Кстати, каждый день Страстной недели считается особенным и предполагает соблюдение определенных правил и традиции.

Великий понедельник — 10 апреля 2023

В этот день верующие вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, которого братья продали в рабство. Он стал прообразом Иисуса Христа. В Великий понедельник в церкви читается евангельский отрывок о проклятии Христом бесплодной смоковницы – символ нераскаянной души.

Также в понедельник начинается строгий пост — можно есть только хлеб, фрукты и овощи.

В народе же принято в понедельник Страстной недели проводить уборку, можно что-то подкрасить и отремонтировать. Также можно работать на земле и наводить порядок в хозяйстве.

Великий вторник — 11 апреля

Наши предки в этот день готовили праздничную одежду к Светлому Христову Воскресению. Люди выбирали в чем пойдут в церковь, какую скатерть и полотенце положат на праздничный стол, а также с чем пойдут в церковь на Пасхальную службу.

В Великий вторник можно покупать продукты к празднику, работать на земле, приводить в порядок дом и стирать.

Великая среда — 12 апреля

Важный день, ведь именно в среду Иуда предал Иисуса Христа за 30 сребреников. Поэтому в Великую среду верующие вспоминают Марию Магдалину, которая омыла ноги Спасителя и вытерла их собственными волосами.

Именно со среды начинается самая тщательная подготовка к Пасхе, а в храмах последний раз читается молитва с поклонами.

В народе верят, что именно в среду Господь искупит грехи людей, поэтому исповедоваться стоит именно в этот день. Также можно заниматься домашней работой и готовкой.

Чистый четверг — 13 апреля

В этот день состоялась Тайная вечеря, на которой Иисус рассказал своим ученикам, что произойдет предательство.

Этот день называют чистым потому, что он символизирует очищение от грехов и подготовку к празднованию Воскресения Христова. В народе этот день связывают с очищением не только души, но и тела.

Именно в последний четверг перед Пасхой верующие отдают дань памяти Тайной вечере.

В Чистый четверг необходимо:

провести генеральную уборку дома — особое внимание стоит уделить мытью пола, дверей и окон;

особое внимание стоит уделить мытью пола, дверей и окон; очистить тело;

избавиться от мусора и старых вещей;

стоит закончить все начатые дела;

приготовление к Пасхе (печь куличи, готовить пасхальные яйца и писанки и т.д.).

Страстная пятница — 14 апреля

Самый скорботный день, ведь именно в пятницу Иисус был распят и умер на кресте, искупив человеческие грехи.

В храмах проходит литургия воспоминания Христовых мучений: из алтаря выносится плащаница – изображение Христа, лежащего в гробу, а верующие кланяются этой святыне. Любая работа в этот день запрещена.

Кроме того, это самый суровый день Великого поста, часто христиане ничего не едят в течение всего дня. А по церковным традициям, в Страстную пятницу следует прийти в храм и помолиться.

Великая суббота — 15 апреля

В этот день верующие вспоминают о погребении Христа и его победе над смертью.

На вечерней службе в храмах проводится Святая литургия, после которой объявляется благая весть о Христовом Воскресении. Вечером заканчивается Великий пост и все собираются в храм.

Кроме того, именно в субботу сходит Благодатный огонь — символ, который напоминает людям о смерти Иисуса Христа.

По легенде, огонь появился впервые в ночь смерти Христа. Благодатный огонь символизирует присутствие Господа Бога и его милость человеку.