Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Свята в Україні

Можно ли стирать в Страстную пятницу

20 апреля 2022, 08:07
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Можно ли стирать в Страстную пятницу

Страстной называют пятницу перед Пасхой, это самый строгий день Страстной недели. В 2022 году она приходится на 22 апреля.

На Страстную пятницу верующие придерживаются многих запретов и ограничений. Можно ли стирать в Страстную пятницу, расскажем в материале.

Согласно традициям, в Страстную пятницу нельзя заниматься любыми хозяйственными делами — тяжело работать на земле, шить и резать.

Соответственно стирать в Страстную пятницу тоже нельзя. Поверье гласит, что если вывесить постиранное белье сушиться, на нем появятся следы крови.

Уборку следует закончить в Чистый четверг, а стрижки и любые косметологические процедуры перенести на другой день.

Кроме запретов на домашнюю работу, в Страстную пятницу соблюдают самые строгия ограничения в питании. До выноса плащаницы следует полностью отказаться от еды, а вечером кушать можно только хлеб и воду.

Читайте также:
Можно ли стирать в Страстную пятницуЧто можно есть в Страстную неделю 2021

Теги
Пасха, Великий піст
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь