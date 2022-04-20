Страстной называют пятницу перед Пасхой, это самый строгий день Страстной недели. В 2022 году она приходится на 22 апреля.

На Страстную пятницу верующие придерживаются многих запретов и ограничений. Можно ли стирать в Страстную пятницу, расскажем в материале.

Согласно традициям, в Страстную пятницу нельзя заниматься любыми хозяйственными делами — тяжело работать на земле, шить и резать.

Соответственно стирать в Страстную пятницу тоже нельзя. Поверье гласит, что если вывесить постиранное белье сушиться, на нем появятся следы крови.

Уборку следует закончить в Чистый четверг, а стрижки и любые косметологические процедуры перенести на другой день.

Кроме запретов на домашнюю работу, в Страстную пятницу соблюдают самые строгия ограничения в питании. До выноса плащаницы следует полностью отказаться от еды, а вечером кушать можно только хлеб и воду.