Пасха 2024: поздравления в прозе на украинском языке

5 мая верующие будут отмечать большой праздник — Пасху. В эту важную дату принято собираться с близкими или друзьями, радовать их теплыми словами и усиливать свою веру в наступление лучших времен в будущем.

И хотя не каждый сможет собраться за столом со своими близкими, можно их поздравить даже на расстоянии. Для этого можно воспользоваться поздравлениями с Пасхой в прозе на украинском языке, которые подготовили для вас Факты ICTV. Уместные слова способны замотивировать и напомнить о важности веры.

Поздравления с Пасхой 2024 в прозе

Вітаю з Великоднем! Бажаю щасливої долі та щирої радості. Нехай щебет птахів, весняні квіти, рідні посмішки подарують добру надію, нехай велике свято нагадає про світлі почуття та великі прагнення.

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Вітаю з великим святом Великодня Христового! Христос Воскрес! Бажаю допомоги Божої, міцності духу, сердечного тепла, великодньої радості, посмішок, добрих облич, близьким здоров’я, тепла дому, трепетної радості, благодаті, милості, душевного просвітління. Хай воскресіння Христове принесе світло, щастя, мир. Бережи Вас Господь!

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Вітаємо зі Світлим Христовим Воскресінням. Світла й добра, благоденства й процвітання, віри й любові вам. Миру й щастя дому вашому, Вам, рідним і близьким. Христос Воскрес!

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Вітаю з Великоднем. Бажаю віри та надії, добробуту та любові, щирості та радості. Нехай сьогодні твоє серце відкриється для справжніх див, нехай душі твоїй захочеться літати в хмарах мрій та щастя. Дай Бог тобі та твоїм близьким здоров’я та доброго миру.

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Вітаю усіх із святом Великодня! Нехай із ним до Вас прийде здоров’я, любов, щастя, душа знайде проблиски світла, серце пломеніє любов’ю, а помисли стануть щирими та добрими! Усіх Вам земних благ!

Май в этом году является богатым на праздники месяцем. Почти каждый день украинцы будут отмечать день работников той или иной профессии. К примеру, на 12 мая приходится День матери и День медсестер, а 28 числа свой день будут отмечать украинские пограничники. Ознакомиться с полным календарем праздников мая 2024 можно на Фактах ICTV.