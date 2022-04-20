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Чи можна прати одяг у Страсну п’ятницю

20 Квітня 2022, 08:07
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Чи можна прати одяг у Страсну п’ятницю

Страсною називають п’ятницю перед Великоднем, це найсуворіший день Страсного тижня. 2022 року вона припадає на 22 квітня.

На Страсну п’ятницю віряни дотримуються багатьох заборон та обмежень. Чи можна прати у Страсну п’ятницю, розповімо у матеріалі.

Згідно з традиціями, у Страсну п’ятницю не можна займатися будь-якими справами по господарству – важко працювати на землі, шити та різати.

Відповідно прати у Страсну п’ятницю теж не можна. За повір’ям, якщо вивісити випрану білизну сушитися, на ній з’являться сліди крові.

Прибирання варто закінчити у Чистий четвер, а стрижки та будь-які косметологічні процедури перенести на інший день.

Крім заборон на домашню роботу, у Страсну п’ятницю дотримуються найсуворіших обмежень у харчуванні. До виносу плащаниці потрібно повністю відмовитися від їжі, а ввечері їсти можна лише хліб та воду.

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Теги
Великдень, Великий піст
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