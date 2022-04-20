Страсною називають п’ятницю перед Великоднем, це найсуворіший день Страсного тижня. 2022 року вона припадає на 22 квітня.

На Страсну п’ятницю віряни дотримуються багатьох заборон та обмежень. Чи можна прати у Страсну п’ятницю, розповімо у матеріалі.

Згідно з традиціями, у Страсну п’ятницю не можна займатися будь-якими справами по господарству – важко працювати на землі, шити та різати.

Відповідно прати у Страсну п’ятницю теж не можна. За повір’ям, якщо вивісити випрану білизну сушитися, на ній з’являться сліди крові.

Прибирання варто закінчити у Чистий четвер, а стрижки та будь-які косметологічні процедури перенести на інший день.

Крім заборон на домашню роботу, у Страсну п’ятницю дотримуються найсуворіших обмежень у харчуванні. До виносу плащаниці потрібно повністю відмовитися від їжі, а ввечері їсти можна лише хліб та воду.