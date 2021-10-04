14 октября в Украине отмечают День защитника страны. Так уж сложилось, что в этот день в школах приветствуют мальчиков. 8 марта внимание дарят девочкам, а 14 октября — мальчишкам.
В этот день могут организовывать праздничные мероприятия, дарить подарки. Однако у школьников очень ограниченный бюджет. Поэтому Факты ICTV собрали несколько идей бюджетных подарков ко Дню защитника Украины, которые понравятся мальчикам.
Консервированные носки
Цена: от 70 грн
Начнем с классики — носки. Однако не подходите к этому вопрос буднично. Остановите свой выбор на оригинальной упаковке. Также можете подобрать какой-то тематический или яркий принт. Ведь носки давно стали отдельным элементом стиля.
Мыло ручной работы
Цена: от 50 грн
Сейчас есть множество мастеров, которые изготавливают не просто мыло, а целое произведение искусства. Более того, можно заказать мыло не только необычной формы, но и выбрать уникальный запах и свойства.
Подставка для телефона
Цена: от 30 грн
Все школьники ходят с гаджетами, и это давно не вызывает каких-либо эмоций. Такая безделушка как подставка — довольно полезная вещь. Они могут быть самые разные: металлические, пластмассовые, деревянные. Цены на них очень даже демократичные.
Шоколадный набор
Цена: от 60 грн
Они есть в разном формате. Одним из самых приятных, пожалуй, будет тот, в котором спрятаны предсказания. Однако их существует огромное множество.
Кружка
Цена: от 60 грн
Довольно стандартный подарок, но его можно интересно преподнести. Не поленитесь и поищите оригинальные дизайны. Их существует множество, например, кружка, на которой можно рисовать мелом.
Интересные канцелярские принадлежности
Цена: от 15 грн
Это будет полезный подарок для школьника. В интернете есть множество необычных предложений. Точилки необычной формы, тетради с загадками, тематические ручки и т.д.
Кинетический песок
Цена: от 30 грн
Простая, но интересная развлекательная игрушка, которая станет хорошим подарком. Кинетический песок многим придется по душе, так как имеет хороший антистрессовый эффект.