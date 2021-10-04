14 октября в Украине отмечают День защитника страны. Так уж сложилось, что в этот день в школах приветствуют мальчиков. 8 марта внимание дарят девочкам, а 14 октября — мальчишкам.

В этот день могут организовывать праздничные мероприятия, дарить подарки. Однако у школьников очень ограниченный бюджет. Поэтому Факты ICTV собрали несколько идей бюджетных подарков ко Дню защитника Украины, которые понравятся мальчикам.

Консервированные носки

Цена: от 70 грн

Начнем с классики — носки. Однако не подходите к этому вопрос буднично. Остановите свой выбор на оригинальной упаковке. Также можете подобрать какой-то тематический или яркий принт. Ведь носки давно стали отдельным элементом стиля.

Мыло ручной работы

Цена: от 50 грн

Сейчас есть множество мастеров, которые изготавливают не просто мыло, а целое произведение искусства. Более того, можно заказать мыло не только необычной формы, но и выбрать уникальный запах и свойства.

Подставка для телефона

Цена: от 30 грн

Все школьники ходят с гаджетами, и это давно не вызывает каких-либо эмоций. Такая безделушка как подставка — довольно полезная вещь. Они могут быть самые разные: металлические, пластмассовые, деревянные. Цены на них очень даже демократичные.

Шоколадный набор

Цена: от 60 грн

Они есть в разном формате. Одним из самых приятных, пожалуй, будет тот, в котором спрятаны предсказания. Однако их существует огромное множество.

Кружка

Цена: от 60 грн

Довольно стандартный подарок, но его можно интересно преподнести. Не поленитесь и поищите оригинальные дизайны. Их существует множество, например, кружка, на которой можно рисовать мелом.

Интересные канцелярские принадлежности

Цена: от 15 грн

Это будет полезный подарок для школьника. В интернете есть множество необычных предложений. Точилки необычной формы, тетради с загадками, тематические ручки и т.д.

Кинетический песок

Цена: от 30 грн

Простая, но интересная развлекательная игрушка, которая станет хорошим подарком. Кинетический песок многим придется по душе, так как имеет хороший антистрессовый эффект.