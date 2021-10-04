14 жовтня в Україні відзначають День захисника країни. Так склалося, що у цей день у школах вітають хлопчиків. 8 березня увагу дарують дівчаткам, а 14 жовтня – хлопчикам.

У цей день можуть організовувати святкові заходи, дарувати подарунки. Проте у школярів дуже обмежений бюджет. Тому Факти ICTV зібрали кілька ідея бюджетних подарунків до Дня захисника України, які сподобаються хлопчикам.

Консервовані шкарпетки

Ціна: від 70 грн

Почнемо з класики – шкарпетки. Однак не ставтеся до цього питання буденно. Зупиніть свій вибір на оригінальній упаковці. Також можете підібрати певний тематичний або яскравий принт. Адже шкарпетки давно стали окремим елементом стилю.

Мило ручної роботи

Ціна: від 50 грн

Зараз є безліч майстрів, які виготовляють не просто мило, а справжній витвір мистецтва. Ба більше, можна замовити мило не тільки незвичної форми, але і вибрати унікальний запах і властивості.

Підставка для телефону

Ціна: від 30 грн

Всі школярі ходять з гаджетами, і це давно не викликає будь-яких емоцій. Така дрібничка як підставка – досить корисна річ. Вони можуть бути найрізноманітнішими: металеві, пластмасові, дерев’яні. Ціни на них доволі демократичні.

Шоколадний набір

Ціна: від 60 грн

Вони є в різному форматі. Одним з найприємніших, мабуть, буде той, в якому заховані передбачення. Однак їх існує безліч.

Кружка

Ціна: від 60 грн

Досить стандартний подарунок, але його можна зробити цікавим. Не полінуйтеся і пошукайте оригінальні дизайни. Їх існує безліч, наприклад, кружка, на якій можна малювати крейдою.

Цікаве канцелярське приладдя

Ціна: від 15 грн

Це буде корисний подарунок для школяра. В інтернеті є безліч незвичайних пропозицій. Стругачки незвичної форми, зошити з загадками, тематичні ручки та інше.

Кінетичний пісок

Ціна: від 30 грн

Проста, але цікава розважальна іграшка, яка стане гарним подарунком. Кінетичний пісок буде багатьом до душі, бо має хороший антистресовий ефект.