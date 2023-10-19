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Календарь праздников на 2024 год: что и когда будут отмечать украинцы

19 октября 2023, 20:09
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
2024 рік
Источник: Pixabay

В 2024 году в календаре будем иметь на один день больше, ведь год выпадает високосный. Впрочем, это не повлияет на новый календарь праздников 2024. В нем так же будет много дат и возможностей отметить государственные, церковные, профессиональные и неофициальные праздники и знаменательные дни. Согласно календарю, в следующем году предусмотрено 262 рабочих дня и 104 выходных.

Напомним, что во время действия военного положения праздничные дни не считаются выходными, как в мирное время. Речь идет, в том числе, о больших государственных и церковных датах. Согласно изменениям в законе, Рождество в Украине официально будет отмечаться один раз в год — 25 декабря. Предлагаем ознакомиться с подробным календарем праздничных дат на 2024 год в материале Фактов. Life.

Государственные праздники в 2024 году

  • 1 января — Новый год
  • 8 марта — Международный женский день
  • 1 мая — День труда
  • 5 мая — Пасха
  • 8 мая — День памяти и победы над нацизмом
  • 23 июня — Троица
  • 28 июня — День Конституции Украины
  • 15 июля — День Украинской Государственности
  • 24 августа — День Независимости Украины
  • 1 октября — День защитника и защитницы Украины
  • 25 декабря — Рождество Христово

Праздники и памятные дни в январе 2024 года

  • 1 января — Новый Год
  • 6 января — Крещение Господне (Богоявление)
  • 12 января — Татьянин день
  • 14 января — Старый новый Год
  • 20 января — День Автономной Республики Крым
  • 22 января — День Соборности и Свободы Украины
  • 26 января — Всемирный день таможни
  • 26 января — День работника контрольно-ревизионной службы Украины
  • 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста
  • 29 января — День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны
  • 31 января — Международный день ювелира

Праздники и памятные дни в феврале 2024 года

  • 2 февраля — Сретение Господне
  • 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака
  • 6 февраля — Международный день бармена и День безопасного интернета
  • 9 февраля — Международный день стоматолога
  • 13 февраля — Всемирный день радио
  • 14 февраля — День святого Валентина и День компьютерщика
  • 15 февраля — Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств
  • 20 февраля — Всемирный день социальной справедливости
  • 21 февраля — Международный день родного языка
  • 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений

Праздники и памятные дни в марте 2024 года

  • 1 марта — Всемирный день гражданской обороны
  • 3 марта — Всемирный день писателя
  • 8 марта — Международный женский день
  • 9 марта — Международный день диджея и День землеустроителя
  • 11 марта — начало Масленицы
  • 14 марта — День защиты прав потребителей
  • 17 марта — конец Масленицы
  • 18 марта — начало Великого поста
  • 19 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
  • 21 марта — Всемирный день поэзии и Международный день кукольника
  • 22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста
  • 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом
  • 25 марта — День Службы безопасности Украины и Благовещение Девы Марии
  • 26 марта — День Национальной гвардии
  • 27 марта — Международный день театра

Праздники и памятные дни в апреле 2024 года

  • 1 апреля — День смеха (День дурака)
  • 2 апреля — Всемирный день распространения информации об аутизме, Международный день детской книги
  • 4 апреля — Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день интернета, День веб-мастера
  • 7 апреля — Всемирный день здоровья, День геолога
  • 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
  • 12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики
  • 15 апреля — День уголовного розыска
  • 17 апреля — День пожарной охраны
  • 18 апреля — Международный день памятников и выдающихся мест и День памятников истории и культуры
  • 20 апреля — День окружающей среды
  • 22 апреля — День работника Государственной уголовно-исполнительной службы
  • 23 апреля — Всеукраинский день психолога
  • 25 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
  • 26 апреля — День памяти жертв Чернобыльской катастрофы
  • 28 апреля — Всемирный день охраны труда
  • 29 апреля — Международный день танца

Праздники и памятные дни в мае 2024 года

  • 1 мая — День труда
  • 3 мая — Всемирный день свободы печати (прессы)
  • 4 мая — конец Великого поста
  • 5 мая — Пасха
  • 8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов и Международный день Красного Креста
  • 12 мая — День матери и Всемирный день медицинских сестер
  • 15 мая — Международный день семьи
  • 17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества
  • 18 мая — День науки, День Европы в Украине и Международный день музеев
  • 19 мая — Всеукраинский день работников культуры, День памяти жертв политических репрессий
  • 20 мая — День банковских работников, Всемирный день метролога и Всемирный день врача-травматолога
  • 23 мая — Праздник Героев
  • 24 мая — День сварщика и День славянской письменности и культуры
  • 25 мая — День филолога и Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя
  • 26 мая — День химика и День Киева
  • 28 мая — День пограничника
  • 29 мая — Международный день миротворцев ООН
  • 31 мая — Всемирный день без табака

Праздники и памятные дни в июне 2024 года

  • 1 июня — Международный день детей (День защиты детей)
  • 6 июня — День журналиста в Украине
  • 13 июня — Вознесение Господне
  • 14 июня — Всемирный день донора
  • 16 июня — День медицинского работника
  • 16-20 июня — Курбан-байрам
  • 19 июня — День фермера
  • 20 июня — Всемирный день беженцев
  • 22 июня — День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине
  • 23 июня — Троица
  • 25 июня — День таможенника Украины
  • 28 июня — День Конституции Украины

Праздники и памятные дни в Украине июле 2024 года

  • 1 июля — День архитектуры Украины
  • 2 июля — День налоговика Украины
  • 6 июля — День войск ПВО Вооруженных сил Украины
  • 7 июля — День Военно-морских сил Украины и Рождество Иоанна Предтечи
  • 12 июля — Святых апостолов Петра и Павла
  • 14 июля — День рыбака
  • 15 июля — День Украинской Государственности
  • 21 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
  • 28 июля — День флота Украины

Праздники и памятные дни в августе 2023 года

  • 1 августа — День инкассатора и Маковея
  • 2 августа — День аэромобильных войск
  • 4 августа — День Воздушных сил Вооруженных сил Украины
  • 6 августа — Преображение Господне, или Яблочный Спас
  • 8 августа — День войск связи Вооруженных сил Украины
  • 9 августа — Международный день коренных народов мира
  • 11 августа — День строителя и День работников ветеринарной медицины
  • 12 августа — Международный день молодежи
  • 15 августа — Успение Пресвятой Богородицы и День археолога
  • 16 августа — Ореховый Спас
  • 23 августа — День Государственного Флага Украины
  • 24 августа — День Независимости Украины
  • 25 августа — День шахтера
  • 29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя
  • 31 августа — День авиации Украины и Всемирный день блогера

Праздники и памятные дни в сентябре 2024 года

  • 1 сентября — День знаний и День предпринимателя
  • 2 сентября — День нотариата
  • 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, Международный день грамотности и Международный день солидарности журналистов
  • 9 сентября — Международный день красоты
  • 12 сентября — День программиста
  • 14 сентября — Воздвижение креста Господня, День украинского кино и День танковых войск Украины
  • 17 сентября — День спасателя Украины
  • 18 сентября — День HR-менеджера
  • 27 сентября — Всемирный день туризма
  • 30 сентября — День усыновления, Международный день переводчика и Всеукраинский день библиотек

Праздники и памятные дни в октябре 2024 года

  • 1 октября — День защитников и защитниц Украины, Покров Пресвятой Богородицы, Международный день пожилых людей
  • 4 октября — Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных
  • 5 октября — Всемирный день учителей
  • 6 октября — День учителя в Украине
  • 7 октября — Международный день врача и Международный день архитектора
  • 8 октября — День юриста
  • 9 октября — Всемирный день почты и День риэлтора
  • 10 октября — Всемирный день психического здоровья
  • 13 октября — День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы и День художника
  • 14 октября — День украинского казачества
  • 20 октября — Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы
  • 27 октября — День автомобилиста, День украинской письменности и языка
  • 31 октября — Хэллоуин

Праздники и памятные дни в ноябре 2024 года

  • 3 ноября — День работника социальной сферы, День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии
  • 4 ноября — День железнодорожника
  • 6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
  • 8 ноября — Собор архистратига Михаила
  • 16 ноября — День работников радио, телевидения и связи
  • 17 ноября — Международный день студентов
  • 20 ноября — Всемирный день ребенка
  • 21 ноября — Введение во храм Пресвятой Богородицы
  • 22 ноября — День свободы
  • 23 ноября — День памяти жертв голодоморов
  • 30 ноября — Святого апостола Андрея Первозванного

Праздники и памятные дни в декабре 2024 года

  • 1 декабря — Всемирный день борьбы против СПИДа
  • 3 декабря — Международный день людей с инвалидностью
  • 4 декабря — День объятий
  • 6 декабря — День Вооруженных сил Украины и День святого Николая
  • 7 декабря — День местного самоуправления
  • 9 декабря — Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы
  • 12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины
  • 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора)
  • 22 декабря — День энергетика
  • 22 декабря — День дипломатической службы Украины
  • 25 декабря — Рождество Христово
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