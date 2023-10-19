В 2024 году в календаре будем иметь на один день больше, ведь год выпадает високосный. Впрочем, это не повлияет на новый календарь праздников 2024. В нем так же будет много дат и возможностей отметить государственные, церковные, профессиональные и неофициальные праздники и знаменательные дни. Согласно календарю, в следующем году предусмотрено 262 рабочих дня и 104 выходных.

Напомним, что во время действия военного положения праздничные дни не считаются выходными, как в мирное время. Речь идет, в том числе, о больших государственных и церковных датах. Согласно изменениям в законе, Рождество в Украине официально будет отмечаться один раз в год — 25 декабря. Предлагаем ознакомиться с подробным календарем праздничных дат на 2024 год в материале Фактов. Life.

Государственные праздники в 2024 году

1 января — Новый год

8 марта — Международный женский день

1 мая — День труда

5 мая — Пасха

8 мая — День памяти и победы над нацизмом

23 июня — Троица

28 июня — День Конституции Украины

15 июля — День Украинской Государственности

24 августа — День Независимости Украины

1 октября — День защитника и защитницы Украины

25 декабря — Рождество Христово

Праздники и памятные дни в январе 2024 года

1 января — Новый Год

6 января — Крещение Господне (Богоявление)

12 января — Татьянин день

14 января — Старый новый Год

20 января — День Автономной Республики Крым

22 января — День Соборности и Свободы Украины

26 января — Всемирный день таможни

26 января — День работника контрольно-ревизионной службы Украины

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста

29 января — День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны

31 января — Международный день ювелира

Праздники и памятные дни в феврале 2024 года

2 февраля — Сретение Господне

4 февраля — Всемирный день борьбы против рака

6 февраля — Международный день бармена и День безопасного интернета

9 февраля — Международный день стоматолога

13 февраля — Всемирный день радио

14 февраля — День святого Валентина и День компьютерщика

15 февраля — Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств

20 февраля — Всемирный день социальной справедливости

21 февраля — Международный день родного языка

22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений

Праздники и памятные дни в марте 2024 года

1 марта — Всемирный день гражданской обороны

3 марта — Всемирный день писателя

8 марта — Международный женский день

9 марта — Международный день диджея и День землеустроителя

11 марта — начало Масленицы

14 марта — День защиты прав потребителей

17 марта — конец Масленицы

18 марта — начало Великого поста

19 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения

21 марта — Всемирный день поэзии и Международный день кукольника

22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста

24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом

25 марта — День Службы безопасности Украины и Благовещение Девы Марии

26 марта — День Национальной гвардии

27 марта — Международный день театра

Праздники и памятные дни в апреле 2024 года

1 апреля — День смеха (День дурака)

2 апреля — Всемирный день распространения информации об аутизме, Международный день детской книги

4 апреля — Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день интернета, День веб-мастера

7 апреля — Всемирный день здоровья, День геолога

11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики

15 апреля — День уголовного розыска

17 апреля — День пожарной охраны

18 апреля — Международный день памятников и выдающихся мест и День памятников истории и культуры

20 апреля — День окружающей среды

22 апреля — День работника Государственной уголовно-исполнительной службы

23 апреля — Всеукраинский день психолога

25 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

26 апреля — День памяти жертв Чернобыльской катастрофы

28 апреля — Всемирный день охраны труда

29 апреля — Международный день танца

Праздники и памятные дни в мае 2024 года

1 мая — День труда

3 мая — Всемирный день свободы печати (прессы)

4 мая — конец Великого поста

5 мая — Пасха

8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов и Международный день Красного Креста

12 мая — День матери и Всемирный день медицинских сестер

15 мая — Международный день семьи

17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества

18 мая — День науки, День Европы в Украине и Международный день музеев

19 мая — Всеукраинский день работников культуры, День памяти жертв политических репрессий

20 мая — День банковских работников, Всемирный день метролога и Всемирный день врача-травматолога

23 мая — Праздник Героев

24 мая — День сварщика и День славянской письменности и культуры

25 мая — День филолога и Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя

26 мая — День химика и День Киева

28 мая — День пограничника

29 мая — Международный день миротворцев ООН

31 мая — Всемирный день без табака

Праздники и памятные дни в июне 2024 года

1 июня — Международный день детей (День защиты детей)

6 июня — День журналиста в Украине

13 июня — Вознесение Господне

14 июня — Всемирный день донора

16 июня — День медицинского работника

16-20 июня — Курбан-байрам

19 июня — День фермера

20 июня — Всемирный день беженцев

22 июня — День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине

23 июня — Троица

25 июня — День таможенника Украины

28 июня — День Конституции Украины

Праздники и памятные дни в Украине июле 2024 года

1 июля — День архитектуры Украины

2 июля — День налоговика Украины

6 июля — День войск ПВО Вооруженных сил Украины

7 июля — День Военно-морских сил Украины и Рождество Иоанна Предтечи

12 июля — Святых апостолов Петра и Павла

14 июля — День рыбака

15 июля — День Украинской Государственности

21 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности

28 июля — День флота Украины

Праздники и памятные дни в августе 2023 года

1 августа — День инкассатора и Маковея

2 августа — День аэромобильных войск

4 августа — День Воздушных сил Вооруженных сил Украины

6 августа — Преображение Господне, или Яблочный Спас

8 августа — День войск связи Вооруженных сил Украины

9 августа — Международный день коренных народов мира

11 августа — День строителя и День работников ветеринарной медицины

12 августа — Международный день молодежи

15 августа — Успение Пресвятой Богородицы и День археолога

16 августа — Ореховый Спас

23 августа — День Государственного Флага Украины

24 августа — День Независимости Украины

25 августа — День шахтера

29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя

31 августа — День авиации Украины и Всемирный день блогера

Праздники и памятные дни в сентябре 2024 года

1 сентября — День знаний и День предпринимателя

2 сентября — День нотариата

8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, Международный день грамотности и Международный день солидарности журналистов

9 сентября — Международный день красоты

12 сентября — День программиста

14 сентября — Воздвижение креста Господня, День украинского кино и День танковых войск Украины

17 сентября — День спасателя Украины

18 сентября — День HR-менеджера

27 сентября — Всемирный день туризма

30 сентября — День усыновления, Международный день переводчика и Всеукраинский день библиотек

Праздники и памятные дни в октябре 2024 года

1 октября — День защитников и защитниц Украины, Покров Пресвятой Богородицы, Международный день пожилых людей

4 октября — Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных

5 октября — Всемирный день учителей

6 октября — День учителя в Украине

7 октября — Международный день врача и Международный день архитектора

8 октября — День юриста

9 октября — Всемирный день почты и День риэлтора

10 октября — Всемирный день психического здоровья

13 октября — День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы и День художника

14 октября — День украинского казачества

20 октября — Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы

27 октября — День автомобилиста, День украинской письменности и языка

31 октября — Хэллоуин

Праздники и памятные дни в ноябре 2024 года

3 ноября — День работника социальной сферы, День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии

4 ноября — День железнодорожника

6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

8 ноября — Собор архистратига Михаила

16 ноября — День работников радио, телевидения и связи

17 ноября — Международный день студентов

20 ноября — Всемирный день ребенка

21 ноября — Введение во храм Пресвятой Богородицы

22 ноября — День свободы

23 ноября — День памяти жертв голодоморов

30 ноября — Святого апостола Андрея Первозванного

Праздники и памятные дни в декабре 2024 года

1 декабря — Всемирный день борьбы против СПИДа

3 декабря — Международный день людей с инвалидностью

4 декабря — День объятий

6 декабря — День Вооруженных сил Украины и День святого Николая

7 декабря — День местного самоуправления

9 декабря — Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы

12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины

14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора)

22 декабря — День энергетика

22 декабря — День дипломатической службы Украины

25 декабря — Рождество Христово