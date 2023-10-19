В 2024 году в календаре будем иметь на один день больше, ведь год выпадает високосный. Впрочем, это не повлияет на новый календарь праздников 2024. В нем так же будет много дат и возможностей отметить государственные, церковные, профессиональные и неофициальные праздники и знаменательные дни. Согласно календарю, в следующем году предусмотрено 262 рабочих дня и 104 выходных.
Напомним, что во время действия военного положения праздничные дни не считаются выходными, как в мирное время. Речь идет, в том числе, о больших государственных и церковных датах. Согласно изменениям в законе, Рождество в Украине официально будет отмечаться один раз в год — 25 декабря. Предлагаем ознакомиться с подробным календарем праздничных дат на 2024 год в материале Фактов. Life.
Государственные праздники в 2024 году
- 1 января — Новый год
- 8 марта — Международный женский день
- 1 мая — День труда
- 5 мая — Пасха
- 8 мая — День памяти и победы над нацизмом
- 23 июня — Троица
- 28 июня — День Конституции Украины
- 15 июля — День Украинской Государственности
- 24 августа — День Независимости Украины
- 1 октября — День защитника и защитницы Украины
- 25 декабря — Рождество Христово
Праздники и памятные дни в январе 2024 года
- 1 января — Новый Год
- 6 января — Крещение Господне (Богоявление)
- 12 января — Татьянин день
- 14 января — Старый новый Год
- 20 января — День Автономной Республики Крым
- 22 января — День Соборности и Свободы Украины
- 26 января — Всемирный день таможни
- 26 января — День работника контрольно-ревизионной службы Украины
- 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста
- 29 января — День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны
- 31 января — Международный день ювелира
Праздники и памятные дни в феврале 2024 года
- 2 февраля — Сретение Господне
- 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака
- 6 февраля — Международный день бармена и День безопасного интернета
- 9 февраля — Международный день стоматолога
- 13 февраля — Всемирный день радио
- 14 февраля — День святого Валентина и День компьютерщика
- 15 февраля — Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств
- 20 февраля — Всемирный день социальной справедливости
- 21 февраля — Международный день родного языка
- 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений
Праздники и памятные дни в марте 2024 года
- 1 марта — Всемирный день гражданской обороны
- 3 марта — Всемирный день писателя
- 8 марта — Международный женский день
- 9 марта — Международный день диджея и День землеустроителя
- 11 марта — начало Масленицы
- 14 марта — День защиты прав потребителей
- 17 марта — конец Масленицы
- 18 марта — начало Великого поста
- 19 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
- 21 марта — Всемирный день поэзии и Международный день кукольника
- 22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста
- 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом
- 25 марта — День Службы безопасности Украины и Благовещение Девы Марии
- 26 марта — День Национальной гвардии
- 27 марта — Международный день театра
Праздники и памятные дни в апреле 2024 года
- 1 апреля — День смеха (День дурака)
- 2 апреля — Всемирный день распространения информации об аутизме, Международный день детской книги
- 4 апреля — Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день интернета, День веб-мастера
- 7 апреля — Всемирный день здоровья, День геолога
- 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
- 12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики
- 15 апреля — День уголовного розыска
- 17 апреля — День пожарной охраны
- 18 апреля — Международный день памятников и выдающихся мест и День памятников истории и культуры
- 20 апреля — День окружающей среды
- 22 апреля — День работника Государственной уголовно-исполнительной службы
- 23 апреля — Всеукраинский день психолога
- 25 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
- 26 апреля — День памяти жертв Чернобыльской катастрофы
- 28 апреля — Всемирный день охраны труда
- 29 апреля — Международный день танца
Праздники и памятные дни в мае 2024 года
- 1 мая — День труда
- 3 мая — Всемирный день свободы печати (прессы)
- 4 мая — конец Великого поста
- 5 мая — Пасха
- 8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов и Международный день Красного Креста
- 12 мая — День матери и Всемирный день медицинских сестер
- 15 мая — Международный день семьи
- 17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества
- 18 мая — День науки, День Европы в Украине и Международный день музеев
- 19 мая — Всеукраинский день работников культуры, День памяти жертв политических репрессий
- 20 мая — День банковских работников, Всемирный день метролога и Всемирный день врача-травматолога
- 23 мая — Праздник Героев
- 24 мая — День сварщика и День славянской письменности и культуры
- 25 мая — День филолога и Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя
- 26 мая — День химика и День Киева
- 28 мая — День пограничника
- 29 мая — Международный день миротворцев ООН
- 31 мая — Всемирный день без табака
Праздники и памятные дни в июне 2024 года
- 1 июня — Международный день детей (День защиты детей)
- 6 июня — День журналиста в Украине
- 13 июня — Вознесение Господне
- 14 июня — Всемирный день донора
- 16 июня — День медицинского работника
- 16-20 июня — Курбан-байрам
- 19 июня — День фермера
- 20 июня — Всемирный день беженцев
- 22 июня — День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине
- 23 июня — Троица
- 25 июня — День таможенника Украины
- 28 июня — День Конституции Украины
Праздники и памятные дни в Украине июле 2024 года
- 1 июля — День архитектуры Украины
- 2 июля — День налоговика Украины
- 6 июля — День войск ПВО Вооруженных сил Украины
- 7 июля — День Военно-морских сил Украины и Рождество Иоанна Предтечи
- 12 июля — Святых апостолов Петра и Павла
- 14 июля — День рыбака
- 15 июля — День Украинской Государственности
- 21 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
- 28 июля — День флота Украины
Праздники и памятные дни в августе 2023 года
- 1 августа — День инкассатора и Маковея
- 2 августа — День аэромобильных войск
- 4 августа — День Воздушных сил Вооруженных сил Украины
- 6 августа — Преображение Господне, или Яблочный Спас
- 8 августа — День войск связи Вооруженных сил Украины
- 9 августа — Международный день коренных народов мира
- 11 августа — День строителя и День работников ветеринарной медицины
- 12 августа — Международный день молодежи
- 15 августа — Успение Пресвятой Богородицы и День археолога
- 16 августа — Ореховый Спас
- 23 августа — День Государственного Флага Украины
- 24 августа — День Независимости Украины
- 25 августа — День шахтера
- 29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя
- 31 августа — День авиации Украины и Всемирный день блогера
Праздники и памятные дни в сентябре 2024 года
- 1 сентября — День знаний и День предпринимателя
- 2 сентября — День нотариата
- 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, Международный день грамотности и Международный день солидарности журналистов
- 9 сентября — Международный день красоты
- 12 сентября — День программиста
- 14 сентября — Воздвижение креста Господня, День украинского кино и День танковых войск Украины
- 17 сентября — День спасателя Украины
- 18 сентября — День HR-менеджера
- 27 сентября — Всемирный день туризма
- 30 сентября — День усыновления, Международный день переводчика и Всеукраинский день библиотек
Праздники и памятные дни в октябре 2024 года
- 1 октября — День защитников и защитниц Украины, Покров Пресвятой Богородицы, Международный день пожилых людей
- 4 октября — Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных
- 5 октября — Всемирный день учителей
- 6 октября — День учителя в Украине
- 7 октября — Международный день врача и Международный день архитектора
- 8 октября — День юриста
- 9 октября — Всемирный день почты и День риэлтора
- 10 октября — Всемирный день психического здоровья
- 13 октября — День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы и День художника
- 14 октября — День украинского казачества
- 20 октября — Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы
- 27 октября — День автомобилиста, День украинской письменности и языка
- 31 октября — Хэллоуин
Праздники и памятные дни в ноябре 2024 года
- 3 ноября — День работника социальной сферы, День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии
- 4 ноября — День железнодорожника
- 6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
- 8 ноября — Собор архистратига Михаила
- 16 ноября — День работников радио, телевидения и связи
- 17 ноября — Международный день студентов
- 20 ноября — Всемирный день ребенка
- 21 ноября — Введение во храм Пресвятой Богородицы
- 22 ноября — День свободы
- 23 ноября — День памяти жертв голодоморов
- 30 ноября — Святого апостола Андрея Первозванного
Праздники и памятные дни в декабре 2024 года
- 1 декабря — Всемирный день борьбы против СПИДа
- 3 декабря — Международный день людей с инвалидностью
- 4 декабря — День объятий
- 6 декабря — День Вооруженных сил Украины и День святого Николая
- 7 декабря — День местного самоуправления
- 9 декабря — Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы
- 12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины
- 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора)
- 22 декабря — День энергетика
- 22 декабря — День дипломатической службы Украины
- 25 декабря — Рождество Христово