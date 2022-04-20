Праздничные литургии во Львове будут запланированы так, чтобы они завершились к началу комендантского часа и начались в Пасхальное воскресенье после 6 часов утра.

— У нас утвержденные государством правила комендантского часа. Во Львове он действует с 23 до 6 часов, поэтому традиционные ночные богослужения в наших храмах совершаться не будут. Такое будет в первый раз. Это решение было обсуждено и поддержано всеми руководителями религиозных конфессий Львова, – отметил руководитель администрации городского головы Львова Евгений Бойко.

Если же во время богослужений будет раздаваться тревога и будет угроза ракетных ударов, то настоятели церквей будут просить верующих перейти в ближайшее укрытие. Обо всех укрытиях представителей духовенства предупредили. Также церкви увеличат количество богослужений, чтобы минимизировать скопления людей.

— Мы можем начинать пасхальные богослужения с субботы с 19.00, чтобы как можно больше верующих имело возможность принять участие в божественной литургии и чтобы как можно было меньше скоплений, — отметил пресс-секретарь Львовской епархии УГКЦ Павел Дроздяк.

Большинство львовских храмов будут проводить онлайн-трансляцию богослужений, поэтому духовенство приглашает к молитве всех украинцев, в каком бы уголке мира они сейчас не находились.

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— У нас очень много временно перемещенных лиц, не только внутренне, но и внешне. Мы понимаем, что сейчас многие украинцы оказались вне Украины, именно поэтому в наших храмах будут проходить онлайн-трансляции Пасхальных богослужений. Следовательно, верующие имеют возможность и на расстоянии принять участие в этой молитве, — говорит отец Павел Дроздяк.

Что касается работы общественного транспорта, то он будет работать по привычному графику и выедет на маршруты сразу после окончания комендантского часа, чтобы люди успели попасть на утренние богослужения. В этом году не будет никаких массовых мероприятий. В городе отменили традиционные гаивки в Шевченковской роще. В то же время будут более локальные мероприятия в местах, где временно проживают вынужденные переселенцы.

— Вообще формат Пасхи будет несколько скромнее и рассредоточен на более локальные мероприятия: мы организовали ряд мероприятий в городских библиотеках, во Дворце Гната Хоткевича, во Львовском киноцентре, в Органном зале и т.д., — рассказал Евгений Бойко.

В субботу и воскресенье будет усилено патрулирование. К охране правопорядка будет привлечена Нацгвардия. Поэтому жителей и гостей города еще раз просят соблюдать режим военного положения и заботиться о своей безопасности.