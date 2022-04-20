Святкові літургії у Львові будуть заплановані так, аби вони завершились до початку комендантської години і розпочались у Великодню неділю після 6 години ранку.

– Ми маємо затверджені державою правила комендантської години. У Львові вона діє з 23 до 6 години, через що традиційні нічні богослужіння у наших храмах відбуватися не будуть. Таке буде вперше. Це рішення було обговорено і підтримано усіма керівниками релігійних конфесій Львова, – зазначив керівник адміністрації міського голови Львова Євген Бойко.

Якщо ж під час богослужінь лунатиме тривога і буде загроза ракетних ударів, то настоятелі церков проситимуть вірян перейти в найближче укриття. Про всі сховища представників духовенства повідомили. Також церкви збільшать кількість богослужінь, аби мінімізувати скупчення людей.

– Ми можемо розпочинати пасхальні богослужіння із суботи з 19.00, щоб якомога більша кількість вірних мала можливість взяти участь у божественній літургії і щоб якомога було менше тих скупчень, – зазначив прессекретар Львівської єпархії УГКЦ Павло Дроздяк .

Більшість львівських храмів проводитимуть онлайн-трансляцію богослужінь, тож духовенство запрошує до молитви всі українців, в якому куточку світу вони б зараз не перебували.

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– В нас є дуже багато тимчасово переміщених осіб, не лише внутрішньо, а й зовнішньо. Ми розуміємо, що зараз багато українців опинилися поза межами України, саме тому у наших храмах будуть відбуватися онлайн-трансляції Великодніх богослужінь. Відтак вірні мають змогу і на відстані взяти участь в цій молитві церкви, – каже отець Павло Дроздяк.

Щодо роботи громадського транспорту, то він буде працювати за звичним графіком і виїде на маршрути одразу по закінченню комендантської години, щоб люди встигли потрапити на ранкові богослужіння. Цьогоріч не буде жодних масових заходів. У місті скасували традиційні гаївки у Шевченківському гаю. Натомість будуть більш локальні заходи у місцях, де тимчасово проживають вимушені переселенці.

– Загалі формат відзначення Великодня буде дещо скромнішим та розосередженим на більш локальні заходи: ми організували низку заходів у міських бібліотеках, в Палаці Гната Хоткевича, у Львівському кіноцентрі, в Органному залі тощо, – розповів Євген Бойко.

У суботу та неділю буде посилене патрулювання. До охорони правопорядку залучать Нацгвардію. Тому мешканців та гостей міста вкотре просять дотримуватись режиму воєнного стану та дбати про свою безпеку.