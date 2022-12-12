Елка – главный символ Нового года, украшение этого праздника. Ее декорирование стало чудесной новогодней традицией для многих семей. Этот обычай особенно полезен для детей, потому что развивает у них творчество и креативное мышление. Как украсить елку на Новый год 2023, узнайте в нашем материале.

Куда поставить елку

Сначала нужно определиться с местом, в котором будет стоять дерево. Если помещение большое – вечнозеленую красавицу можно расместить в центре; если места, наоборот, не хватает – поставьте ее в углу комнаты. Для выбора лучшего места нам понадобится восточная техника фэн-шуй.

Как разместить елку по фэн-шую

Здесь все зависит от ваших намерений.

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Если вы хотите много путешествовать в следующем году, а также найти верных друзей и приятные знакомства, идеальным вариантом для расположения праздничного дерева станет северо-восточная сторона комнаты;

если ваша цель — найти любовь или улучшить свои отношения, то ставьте елку в юго-западный угол;

если вы хотите улучшить финансовую ситуацию — смело выбирайте юго-восточную стену;

если нужно взаимопонимание в семье – расположите елку в восточной стороне;

а если главной целью является здоровье – следует выбрать центр комнаты.

Обратите внимание на то, что дерево должно быть немного выше среднего, а его верхушка не должна касаться потолка.

Цвета для декора новогодней елки 2023

В этом году елку можно украшать в золотистых, голубых или черных оттенках, потому что символом Нового года 2023 является Черный кролик. Белый и синий цвета также могут помочь вам призвать удачу в новом году.

Если вы не любите яркие цвета, то можете использовать украшения цвета шампань.

Декорировать елку можно в разных стилях. Это может быть ретро — стоит только достать оставшиеся у родителей и бабушек с дедушками советские игрушки.

Стиль кантри. Для него подойдут хенд-мейд игрушки и снежинки, собственноручно сделанное имбирное печенье, даже ваши старые фотографии, конверты — все, к чему вы могли приложить руку и что мило сердцу, чтобы вы могли чувствовать себя уютно.

Экостиль. Если вам нравится декор натурального происхождения, то этот стиль для вас. Украшениями могут служить палочки корицы или ванили, засушенные кольца апельсинов или других цитрусовых, настоящие шишки, желуди или каштаны, деревянные игрушки. Кстати, украшая таким образом свою елку, можно не бояться, что ваш кот что-нибудь сломает, как это может происходить с привычными новогодними шариками и другими стеклянными украшениями.

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Конечно, можно украсить елку и просто так, как все привыкли — с множеством блестящего дождика и мишуры, стеклянных шаров.

Однако сильно перегружать дерево игрушками не рекомендуется.