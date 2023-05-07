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Появился в клубе с другой: Селена Гомес рассталась с Эндрю Таггартом

7 мая 2023, 13:13
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Андрю Таггарт
Источник: Getty Images

Певица Селена Гомес разошлась со своим парнем Эндрю Таггартом, с которым у нее был первый серьезный роман после расставания с Джастином Бибером.

Об этом стало известно после выхода Эндрю на публику с таинственной незнакомкой. Возле одного из клубов артист взял загадочную женщину за руку и провел ее через толпу на улице. Они смеялись и улыбались, когда выходили из заведения. 

Примечательно, что еще в начале 2023 года музыкант встречался с Гомес — они вместе появлялись на публике, держась за руки.

Инсайдеры уверяют, что певица сильно привязалась к Таггарту за время отношений — они встречались с лета 2022 года. Впрочем, расставание для звезд было полюбовным — об этом заявили знакомые артистов.

Сама Селена пока не комментирует расставание со своим парнем. 

Напомним, Сергей Жадан разводится со своей женой Ириной Кунициной. Писателю также приписывают роман с известной украинской певицей Христиной Соловий, с которой он снялся в провокационном клипе.

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Источник
Daily Mail
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Розлучення Селена Гомес
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