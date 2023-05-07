Співачка Селена Гомес розійшлася зі своїм хлопцем Ендрю Таггартом, з яким у неї був перший серйозний роман на тлі розставання з Джастіном Бібером.

Про це стало відомо після виходу Ендрю на публіку з таємничою незнайомкою – вони разом відвідували вечірки в Майамі і не приховували своїх почуттів, тримаючись за руки.

Біля одного з клубів артист взяв загадкову жінку за руку і провів її через натовп на вулиці. Вони сміялися і посміхалися, коли виходили із закладу.

Примітно, що ще на початку 2023 року музикант зустрічався з Гомес – вони разом з’являлися на публіці, тримаючись за руки.

Інсайдери запевняють, що співачка сильно прив’язалася до Таггарта за час стосунків – вони зустрічалися з літа 2022 року. Утім, розставання для зірок було полюбовним – про це заявили знайомі артистів.

Сама Селена поки що не коментує розставання зі своїм хлопцем. Це були її перші серйозні стосунки після розставання з Джастіном Бібером.

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