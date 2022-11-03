Актриса Ксения Мишина рассказала о глубокой зачистке своего окружения и раскритиковала чиновников, осуждающих президента Владимира Зеленского.

В Instagram Ксения призналась, с самого начала войны ее окружали люди, которые уверяли в том, что в Украине ничего хорошего не будет. Говорит, существовал маленький процент и того, что все может обернуться в нашу пользу, но общее настроение было негативным и печальным.

— Я всегда стараюсь вытекать из таких настроений самостоятельно, но, согласитесь, это крайне сложно когда вокруг неверующие. И в один момент произошла глубокая зачистка моего окружения. Я решила общаться исключительно с позитивно-настроенными людьми, видеть пространство победителем, видеть красивое будущее и излучать плюсы, — отметила Мишина.

Признается, иногда оказывается в серьезных компаниях, где от достаточно высокопоставленных людей слышит нытье, негатив и критику нашей власти.

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— Тогда я думаю: — Вы тупой? Или просто из другого мира? Во-первых, можно элементарно просчитать возможности страны-агрессора и по предыдущему его опыту. Например, они пытались взять Чечню, с населением в миллион человек, без поддержки ее всем миром — восемь лет! И не взяли, а купили! Купили! — подчеркнула актриса.

Во-вторых, говорит Ксения, она бы ввела в законодательство страны статью на время войны о том, чтобы ни один гражданин Украины не решался распространять негативные слухи о своем президенте.