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Свечи, огни и букет роз: Ксения Мишина сходила на свидание с незнакомцем

21 октября 2022, 17:43
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Свечи, огни и букет роз: Ксения Мишина сходила на свидание с незнакомцем
Источник: Ксения Мишина

Актриса Ксения Мишина показала роскошное свидание с таинственным незнакомцем, который забрасывал ее необычными подарками.

В Instagram Ксения поделилась с подписчиками, что все таки решила встретиться с поклонником, который пригласил ее на свидание, прикрепив записку на авто.

Встреча состоялась в одном из киевских заведений. На Мишину ждал украшенный огнями уютный зал. Один стол был сервирован и на нем горели свечи, на втором стоял большой букет роз.

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Самого мужчину Ксения не стала показывать, но отметила, что свидание прошло отлично.

— Я надеюсь на ваше понимание, сейчас мне не хочется выносить это дальше в публичное пространство. Всем, кто написал мне хорошие слова, мне очень приятна ваша поддержка, спасибо, — написала актриса.

Ранее мы писали о том, что Ксения Мишина рассказала об оригинальном сюрпризе от загадочного мужчины. Помимо того, что он запиской пригласил ее на свидание, так еще и украсил автомобиль актрисы цветами и воздушными шарами.

Для Мишиной это было неожиданностью, когда она пришла в паркинг и увидела свой Jaguar.

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