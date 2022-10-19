Актриса Ксения Мишина рассказала об оригинальном сюрпризе от загадочного мужчины. Незнакомец пригласил звезду на свидание, украсив автомобиль цветами и воздушными шарами.

Об этом Ксения рассказала поклонникам в Instagram.

— Пришла на паркинг и просто замерла. Это шок, у меня нет слов, — начала историю Мишина.

Артистка показала, как ее Jaguar украсил неизвестный мужчина букетом красны роз, воздушными шариками и белым мишкой. Среди всех этих подарков звезда обнаружила записку, в которой ее пригласили на свидание.

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— Привет, Ксения. Я хотел, чтобы ты улыбнулась. Если это случилось, значит, все делалось не зря. Еще я хотел бы тебя пригласить на свидание. Знаю, что у тебя много вопросов, и это все кажется немного странным, но скоро ты все поймешь. Свидание будет в четверг в 19:00. Надеюсь, ты примешь мое приглашение, подробности будут позже, — сообщается в послании.

После этого Мишина ездила на украшенном авто по Киеву, и это привлекло внимание правоохранительных органов.

— Остановила полиция, и сказали, чтобы я сняла цветы, ведь они летят на задние машины. Но это же прикольно. Едешь, и цветочек прилетит, — рассказывает историю Ксения.

Далее звезда показала свои подарки с помощью снимка в лифте, но и после этого ее ждал сюрприз.

Как оказалось, цветы ей принесли прямо в дом с помощью доставки.

Напомним, что на днях Мишина рассказала о близких людях в оккупированном Крыму. Артистка отмечает, что полуостров Украине нужен, и это ее родная земля, куда она хочет ездить к родителям.