Блогер-миллионник Таня Парфильева рассказала, что ее дом пострадал во время российского масштабного ракетного обстрела 23 января.

Ракета РФ повредила дом Парфильевой под Киевом

Татьяна отметила, что хайпится на этой теме не собирается, однако решила успокоить подписчиков, которые интересовались, почему она не выходит на связь. Все дело в том, что дом блогера под Киевом пострадал от ракетной атаки 23 января. В Instagram-stories она показала последствия.

Так, в доме блогера разбилось панорамное окно, осколки которого посыпались на кровать.

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— Все целы, и это самое главное. Но у меня такой шок, что нужно время, чтобы прийти в себя, — сказала Парфильева.

На первое время Парфильева вместе с супругом Иваном решила закрыть выбитое окно фанерой. Татьяна отметила, что все материальное отстроится, главное, что все живы.

— Пожалуйста, не игнорируйте тревогами. Хотя бы две стены и подальше от окон. Берегите себя, — написала блогер.

В дом под Киевом Парфильева вместе с супругом и их маленьким сыном переехала только осенью.

Фото: Татьяна Парфильева