Брат пуэрториканского поп-музыканта Рики Мартина Эрик заявил, что племянник Деннис Ядиэль Санчес, который обвинил артиста в насилии, имеет проблемы с психическим здоровьем.

21-летний Деннис был ранее судим и угрожал убить коллегу-женщину. Так, она даже обратилась в суд после того, как молодой человек стал одержим ею, неоднократно появлявшись возле ее рабочего места и говорив, что планирует расправиться с ней.

Также брат артиста сказал, что племянник причинил боль другим членам семьи, поскольку они пытались справится с его ухудшающимися психологическими проблемами.

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Напомним, Рики Мартину может грозить 50 лет тюрьмы. Родственник артиста утверждает, что у них были отношения, которые длились около семи месяцев. Более того, племянник подал на дядю заявление в полицию, обвинив его в психологическом и физическом насилии.

Сам певец, как и его адвокаты, отрицает свою причастность к преступлениям.