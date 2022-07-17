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Звинуватив в інцесті: в племінника Рікі Мартіна проблеми із психічним здоров’ям

17 Липня 2022, 15:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Рікі Мартін
Джерело: Depositphotos

Брат пуерториканського поп-музиканта Рікі Мартіна Ерік заявив, що племінник Денніс Ядіель Санчес, який звинуватив артиста в насильстві, має проблеми із психічним здоров’ям.

21-річний Денніс був раніше засуджений і погрожував вбити колегу-жінку. Так, вона навіть звернулася до суду після того, як молодик став одержимий нею, неодноразово з’являвшись біля її робочого місця і говоривши, що планує розправитися з нею.

Також брат артиста сказав, що племінник завдав біль іншим членам сім’ї, оскільки вони намагалися впоратися з його психологічними проблемами, що постійно погіршуються.

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Нагадаємо, Рікі Мартіну може загрожувати 50 років ув’язнення. Родич артиста стверджує, що вони мали стосунки, які тривали близько семи місяців. Ба більше, племінник подав на дядька заяву в поліцію, звинувативши його в психологічному та фізичному насильстві.

Сам співак, як і його адвокати, заперечує свою причетність до злочинів.

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Джерело
Daily Mail
Теги
Насильство Рікі Мартін
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