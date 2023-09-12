Вже добу не вщухає сканадал навколо конкурсу краси Міс Україна 2023. Все через біографію деяких учасниць.
Нагадаємо, 8 вересня оргкомітет конкурсу представив список претенденток на титул. Ввечорі 11 вересня Андрій Лузан опублікував в своєму Instagram пост із закликом бойкотувати шоу та повідомив про зв’язки з Росією кількох конкурсанток. Зокрема, він вказав, що в соцмережах учасниці з Хмельниччини Оксани Магери немає жодного слова про підтримку України, зате є її фото з Москви, де вона раніше мешкала.
Нині, стверджує Лузан, конкурсантка живе в ОАЕ, продовжує ходити до ресторану, що належить довіреній особі Путіна в Дубаях, зустрічається з російським бізнесменом і має подружок-росіянок, що готові підтримати її як учасницю відбору.
Є в пості й претензії до учасниці Катерини Чувашової з Дніпропетровщини. Андрій Лузан заявляє, що батько конкурсантки працював на ФСБ РФ та був затриманий СБУ за злив інформації про позиції наших військових.
В обговорення теми активно включилися зірки українського шоубізу, що підтримали пост Лузана лайками та коментарями. Зокрема, Alyona Alyona подякувала блогеру за рослідування, Даша Астафʼєва здивувалася, чому цього більше ніхто не зробив, а Леся Нікітюк зауважила, що тепер їй стало зрозуміло, чому її ніколи не кликали на такі конкурси.
На офіційній сторінці конкурсу підписники теж активно лишають коментарі. Насамперед їх дивує, чому більшість учасниць, що претендують на титул Міс Україна, в Україні вже давно не живуть та нічого про неї не згадують, окрім як у власних візитівках до конкурсу. Не подобається коментаторам і те, що донат на підтримку ЗСУ чи тих, хто постраждав від війни, в біографіях претенденток винесено в окремі благодійні проєкти.
- Так Австрія – це хіба не під Білою Церквою?! Тю…
- Живе, працює і сплачує податки за кордоном вже багато років…
- Донатять усі – який це привід для хизування?
- Сьогодні хочеться бачити на Міс Україна дівчину із ЗСУ, дівчину-медика, волонтерку, але, на жаль, вони на подібні конкурси часу не мають.
В коментарі під останнім постом Андрія Лузана про конкурс прийшла Оксана Магера, якій він закинув звʼязок з Москвою та російським олігархом. Проте до її спроби підколоти блогера у відповідь підписники поставилися саркастично.
Після скандалу в мережі комітет конкурсу Міс Україна вирішив додатково перевірити учасниць і навіть створив для цього етичну групу. Організатори не виключили, що деяких учасниць конкурсу краси можуть виключити.