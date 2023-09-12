Вже добу не вщухає сканадал навколо конкурсу краси Міс Україна 2023. Все через біографію деяких учасниць.

Нагадаємо, 8 вересня оргкомітет конкурсу представив список претенденток на титул. Ввечорі 11 вересня Андрій Лузан опублікував в своєму Instagram пост із закликом бойкотувати шоу та повідомив про зв’язки з Росією кількох конкурсанток. Зокрема, він вказав, що в соцмережах учасниці з Хмельниччини Оксани Магери немає жодного слова про підтримку України, зате є її фото з Москви, де вона раніше мешкала.

Нині, стверджує Лузан, конкурсантка живе в ОАЕ, продовжує ходити до ресторану, що належить довіреній особі Путіна в Дубаях, зустрічається з російським бізнесменом і має подружок-росіянок, що готові підтримати її як учасницю відбору.

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Є в пості й претензії до учасниці Катерини Чувашової з Дніпропетровщини. Андрій Лузан заявляє, що батько конкурсантки працював на ФСБ РФ та був затриманий СБУ за злив інформації про позиції наших військових.

В обговорення теми активно включилися зірки українського шоубізу, що підтримали пост Лузана лайками та коментарями. Зокрема, Alyona Alyona подякувала блогеру за рослідування, Даша Астафʼєва здивувалася, чому цього більше ніхто не зробив, а Леся Нікітюк зауважила, що тепер їй стало зрозуміло, чому її ніколи не кликали на такі конкурси.

Зв’язки з РФ і замовчування війни: довкола конкурсу Міс Україна 2023 розгорівся скандал / 2 зображення

На офіційній сторінці конкурсу підписники теж активно лишають коментарі. Насамперед їх дивує, чому більшість учасниць, що претендують на титул Міс Україна, в Україні вже давно не живуть та нічого про неї не згадують, окрім як у власних візитівках до конкурсу. Не подобається коментаторам і те, що донат на підтримку ЗСУ чи тих, хто постраждав від війни, в біографіях претенденток винесено в окремі благодійні проєкти.

Так Австрія – це хіба не під Білою Церквою?! Тю…

Живе, працює і сплачує податки за кордоном вже багато років…

Донатять усі – який це привід для хизування?

Сьогодні хочеться бачити на Міс Україна дівчину із ЗСУ, дівчину-медика, волонтерку, але, на жаль, вони на подібні конкурси часу не мають.

В коментарі під останнім постом Андрія Лузана про конкурс прийшла Оксана Магера, якій він закинув звʼязок з Москвою та російським олігархом. Проте до її спроби підколоти блогера у відповідь підписники поставилися саркастично.

Після скандалу в мережі комітет конкурсу Міс Україна вирішив додатково перевірити учасниць і навіть створив для цього етичну групу. Організатори не виключили, що деяких учасниць конкурсу краси можуть виключити.