Блогер Даша Квиткова ответила на главные вопросы своих фанатов — об изменах в браке и нынешних отношениях. Звезда устала отвечать на однотипные вопросы, и теперь раскрыла подробности своей личной жизни в Instagram.

Первый вопрос касается жизни с Никитой Добрыниным, с которым Квиткова официально развелась только в июне 2023 года. Даша заявила, что она не изменяла, когда была в браке.

Второй вопрос касается знакомых Квитковой — блогера Игоря Лаченкова и продюсера Евгения Таллера. Раньше пользователи сети предполагали, что у Даши могли быть не только дружеские отношения с этими мужчинами.

— Я не была и не являюсь в отношениях с Игорем и Женей — это хе*ня высосана из пальца, — заявила Квиткова.

Недавно Даша рассказала о знакомстве с приятным мужчиной. Правда, блогер поцарапала ему автомобиль, поскольку не рассчитала расстояние, когда выезжала из двора. В итоге, водитель успокоил ее и попросил завезти его транспорт на переклейку пленки на СТО.

Ранее Квиткова прокомментировала развод с Добрыниным. Блогер призналась, что сейчас не готова говорить о личном. Опыт показал, что лучше это оставить в тишине, пока не будет готова рассказать о важном человеке своим фанатам.