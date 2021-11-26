Солист группы Друга ріка Валерий Харчишин рассказал, что на фоне неизлечимой болезни сына Евгения у него испортились отношения с женой Юлией.

По словам музыканта, общая боль не укрепила отношения с женой, поскольку каждый по отдельности живет жизнью больного ребенка.

— Связь потерялась. Сказать, что я не пытался наладить отношения и не делал достаточно каких-то шагов навстречу – это не так. Возможно, не так делал их. Возможно, жена не так их делала, — отметил Валерий.

Супруги в браке 13 лет. На вопрос, состоял ли они сейчас в отношениях и живут ли вместе, Харчишин предпочел не отвечать.

— У нас есть общие дети и мы должны заботится о них… Никто ни с кем горшки не бил и не ссорился, — сказал музыкант.

Также певец отметил, что у его сына не та болезнь, которая может повлечь смерть, а та, которая делает его другим.

— Она просто делает тебя другим человеком. И он уже не тот, знает ли он на самом деле кто он, — поделился Валерий.

Напомним, недавно Валерий Харчишин впервые рассказал о болезни сына. На шоу Битва экстрасенсов он признался, что ему приходится наблюдать, как его сын уходит.

Почти четыре года назад у одного из его сыновей диагностировали неизлечимое заболевание. Также он сказал, что над мужской линией в его семье нависла беда. В 2007 году музыкант едва не погиб в ДТП, однако все обошлось потерей памяти и травмами. Кроме того, родной брат Харчишина умер из-за онкологического заболевания.