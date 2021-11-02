Он просто постепенно уходит: лидер Другої ріки рассказал о неизлечимой болезни сына

Солист группы Друга ріка Валерий Харчишин впервые рассказал о болезни сына. По словам артиста, его ребенок более же поти четыре года.

Ранее он не делился семейной трагедией, однако на шоу Битва экстрасенсов таки рассказал, что ему приходится наблюдать, как его сын уходит.

Одна из конкурсанток рассказала, что ребенок испытывает страшную боль и увядает как цветок.

Валерий подтвердил ее догадки и поделился, что почти четыре года назад у одного из его сыновей диагностировали неизлечимое заболевание, которое навсегда перевернуло жизнь семьи.

— Твой сын остается с тобой дома, но это не тот человек, которого ты знаешь. В конце концов остается тело, а душа… он просто постепенно уходит, – поделился Харчишин.

Экстрасенс почувствовала, что мальчик как будто бы возвращается обратно в развитии.

По словам музыканта, над мужской линией в его семье нависла беда. В 2007 году Валерий и сам едва не погиб в ДТП, но все обошлось потерей памяти и травмами. Его родной брат умер из-за онкологического заболевания, а теперь сын.

Певец знает, что страшнее собственной смерти только потеря детей.

— Я думал, страшнее смерти ничего нет, но это гораздо труднее. Это когда ты любишь своего ребенка, он в твоих воспоминаниях один, а приходишь домой – это другой человек. Из него просто вытащили все изнутри, – поделился Харчишин.

Валерий Харчишин – украинский рок-музыкант и солист группы Друга Ріка. У него есть супруга Юлия, с которой он воспитывает троих сыновей.