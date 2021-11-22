Украинская телеведущая программы Утро в большом городе на ICTV Юлия Зорий рассказала, что подарила своему мужу, министру обороны Украины Алексею Резникову на день рождения. Также она показала презент, который ей преподнес Алексей на 35-летие.

В 2021 году Резникову исполнилось 55 лет. Поскольку политик часто бывает в командировках, Юлия решила подарить ему браслет прикосновений.

— Когда он далеко находится, я дотрагиваюсь к своему браслету, а его браслет передает ему разные вибрации. То есть, я думаю о тебе, — рассказала Зорий.

Алексей в свою очередь подарил телеведущей на день рождения кольцо, на котором написано Я тебя люблю.

Кроме того, из-за новой должности супруга Юлия начала больше изучать внутренний туризм.

— Общие поездки заграницу, на выходные или отпуск нам не светят… Мне просто было сказано: Ты если хочешь сама, то давай, ни в чем себе не отказывай. Я должен быть постоянно тут, в максимальной доступности, — рассказала Зорий.

Ранее Юлия Зорий рассказывала о семейной жизни с Алексеем Резниковым. Телеведущая призналась, что ее супруг наделен теми качествами, которые она любит и ценит в мужчинах.

Юлия отметила, что дома Алексей в первую очередь не политик, а муж. Он комфортный в жизни, и классно разграничивает работу и семью.