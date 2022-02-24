Телеканалы ICTV, СТБ и Новый вещают в незакодированной версии

Медиагруппа StarLightMedia на время военного положения решила транслировать основную версию телеканала ICTV на спутнике телеканалов СТБ, Новый и ICTV в незакодированном виде.

Телеканал ICTV перешел в режим специального телемарафона. Мы вещаем в открытой незакодированной версии на параметрах

ICTV (Украина)

Спутник — Astra 4A (SES Sirius)

Частота – 12130 МГц

Символьная скорость – 27500

Поляризация – горизонтальная (V)

FEC – ¾

Формат вещания – MPEG-2/SD

Спутник — Amos 3

Частота – 11175 МГц

Символьная скорость – 30000

Поляризация – горизонтальная (H)

FEC – ¾

Формат вещания – MPEG-2/SD

ICTV, СТБ, НК, ОЦЕ, М1, М2

Спутник — Amos 7

Частота – 12297 МГц

Символьная скорость – 45000

Поляризация – горизонтальная (H)

FEC – 2/3

Формат вещания – MPEG-4/HD