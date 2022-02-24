Телеканалы ICTV, СТБ и Новый вещают в незакодированной версии

Медиагруппа StarLightMedia на время военного положения решила транслировать основную версию телеканала ICTV на спутнике телеканалов СТБ, Новый и ICTV в незакодированном виде.
Телеканал ICTV перешел в режим специального телемарафона. Мы вещаем в открытой незакодированной версии на параметрах
ICTV (Украина)
Спутник — Astra 4A (SES Sirius)
Частота – 12130 МГц
Символьная скорость – 27500
Поляризация – горизонтальная (V)
FEC – ¾
Формат вещания – MPEG-2/SD
Спутник — Amos 3
Частота – 11175 МГц
Символьная скорость – 30000
Поляризация – горизонтальная (H)
FEC – ¾
Формат вещания – MPEG-2/SD
ICTV, СТБ, НК, ОЦЕ, М1, М2
Спутник — Amos 7
Частота – 12297 МГц
Символьная скорость – 45000
Поляризация – горизонтальная (H)
FEC – 2/3
Формат вещания – MPEG-4/HD