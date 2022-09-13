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Maruv и Ани Лорак исключение: радиостанции РФ перестали ставить песни украинских артистов

13 сентября 2022, 09:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Maruv и Ани Лорак исключение: радиостанции РФ перестали ставить песни украинских артистов
Источник: Светлана Лобода Иван Дорн

Российские радиостанции перестали ставить песни украинских артистов, выступивших против полномасштабной войны.

В числе запрещенных оказались Иван Дорн, Светлана Лобода, Макс Барских, группа Kazka. Хотя ранее их песни регулярно звучали на радио РФ и пользовались спросом. В Telegram-канале Можем объяснить появились расшифровки с популярных музыкальных радиоволн страны-агрессора.

Так, например, песня Лободы — К черту любовь с 2016 года по 13 марта 2022 года прозвучала более 14,5 тыс. раз. Композиция Стыцамен Ивана Дорна с 2015 года более 7 тыс. раз.

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Стоит отметить, что не всех украинских артистов запретили, а лишь тех, кто высказал свою четкую позицию и выступил против вторжения РФ.

На российских радиостанциях продолжает звучать Ани Лорак, Елка, Maruv и другие. Эти артисты никак не осудили действия власти России по отношению к своей родной стране.

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Теги
Війна в Україні Музыка Россия українські зірки
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