Прошло более двух месяцев полномасштабной войны России против Украины, но эта неоправданная агрессия унесла жизни уже 25 медийщиков – 18 журналистов и семи работников других направлений медиасферы. Starlight Media создала первый мультимедийный проект Медиа Мемориал, чтобы почтить память коллег и показать истории украинских и иностранных журналистов, отдавших жизнь за правду.

Медиа Мемориал стал своеобразной международной стеной памяти и сожаления. Потому что российская война не жалеет никого: ни украинку Веру Гирич, журналистку Радио Свобода, ни ирландца Пьера Закжевски, оператора из Fox News, ни американского журналиста Time Брента Рено.

Ведущая программы Факты и руководитель информационной службы ICTV Елена Фроляк отметила, что у всех их была одна миссия — отстаивать правду и справедливость, однако российская власть помешала им.

— Агрессор забрал у них не только право исполнять свой профессиональный долг. Он забрал у них самое дорогое – их жизнь. Наша миссия – продолжить дело погибших медийщиков. Рассказывать правду, ради которой они пожертвовали своей жизнью. Показывать миру настоящее лицо оккупанта, — говорит Елена Фроляк.

Проверенные данные и официальные государственные каналы послужили основой для написания пресс-карт пожизненно аккредитованных журналистов. Команда Медиа Мемориал получила факты от Офиса Генеральной прокуратуры, Национального союза журналистов Украины и Министерства культуры и информационной политики. Также авторы проекта собирали теплые воспоминания о погибших от родственников и коллег со всего мира.

Маркетинг-директор ICTV Сабина Абляева сказала, что телеканал ICTV одним из первых присоединился к запуску Единого марафона, который непрерывно транслируется в эфире с 24 февраля. Наша команда работает с бомбоубежищ и под обстрелами, чтобы рассказывать правду о войне, поэтому мы должны почтить память медийщиков.

— Как лидеры информационного вещания мы считаем своим долгом почтить память наших коллег, чья работа заключалась в том, чтобы противостоять попыткам России скрыть свои преступления против мирных граждан и демократии. Этим проектом мы хотим напомнить о важности свободы слова и роли независимой журналистики, – комментирует Сабина Абляева.

В рамках проекта команда Медиа Мемориал создала Фонд памяти журналистов, погибших на войне. Благотворительные пожертвования для детей и других членов семей погибших коллег будут поступать на специальный счет Национального союза журналистов Украины. НСЖУ уже внесла первый вклад в фонд, перечислив 30 тыс. грн.

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