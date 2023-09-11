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Золота дзиґа 2023: назван лучший сериал

11 сентября 2023, 18:23
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кава з кардамоном

Украинский проект Кофе с кардамоном признали лучшим игровым сериалом VI национальной кинопремии Золота дзиґа. Награду получили продюсеры Елена Лавренюк, Сергей Лавренюк, Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк и Елена Зоз.

Проект состоит из 10 серий, в которых рассказывается судьба юной девушки и ее любви к женатому полскому шляхтичу. История происходит в XIX столетии в Львове.

— Очень рада, что сериал понравилась кинокритикам и зрителям, ведь очень трудно получить награду от них одновременно. Для нас это очень важная награда — это гарантия качества и стимул творить дальше, — заявила актриса и исполнительница главной роли Елена Лавренюк.

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Примечательно, что сериал Кофе с кардамоном номинировали на премию еще в 2022 году, но из-за полномасштабного вторжения России мероприятие было перенесено. 

Так, стали известны победители премии Золота дзиґа в других категориях:

  • лучшая музыка — Марьяна Клочко за фильм Стоп-Земля;
  • лучший короткометражный игровой фильм — Ольга Журба, Максим Асадчий и Александр Чубко за фильм Папины кроссовки;
  • лучший монтаж — Никон Романченко и Екатерина Горностай за фильм Стоп-Земля;
  • лучший звук — Борис Петер (посмертно) за фильм Земля Ивана;
  • лучший дизайн костюмов — Елена Гресь за фильм Стоп-Земля;
  • лучший грим — Мария Пилунская за работу над фильмом Стоп-Земля;
  • Золота дзиґа за вклад в развитие украинского кинематографа — Евгений Сивоконь.
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