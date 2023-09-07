Украинский оскаровский комитет (УОК) завершил прием заявок на участие в отборе на кинопремию Оскар. Претендента от нашей страны будут выбирать из пяти фильмов.

За возможность представлять Украину на Оскаре в категории Лучший международный полнометражный фильм поборются киноленты таких режиссеров, как Мстислав Чернов, Дмитрий Сухолиткий-Собчук, Роман Любый, Тарас Томенко и Адриен Уолтер.

Фильмы, которые претендуют представлять Украину на Оскаре:

20 дней в Мариуполе (Мстислав Чернов)

Железные бабочки (Роман Любый)

Памфир (Дмитрий Сухолиткий-Собчук)

Терриконы (Тарас Томенко)

ШТТЛ (Адриен Уолтер)

Претендента на Оскар от Украины объявят после заседания комитета, дата которого пока что неизвестна.

Напомним, в 2022 году кандидатом на Оскар от нашей страны стал Клондайк режиссера Марины Эр Горбач, в 2021-ом Плохие дороги Натальи Ворожбит, в 2020-ом Атлантида Валентина Васяновича.

Всего за 32 года независимости от Украины в разные годы более 10 раз выдвигали фильмы на кинопремию.