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20 дней в Мариуполе и Памфир: 5 фильмов будут бороться за отбор на Оскар 2024 от Украины

7 сентября 2023, 15:38
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Памфир

Украинский оскаровский комитет (УОК) завершил прием заявок на участие в отборе на кинопремию Оскар. Претендента от нашей страны будут выбирать из пяти фильмов.

За возможность представлять Украину на Оскаре в категории Лучший международный полнометражный фильм поборются киноленты таких режиссеров, как Мстислав Чернов, Дмитрий Сухолиткий-Собчук, Роман Любый, Тарас Томенко и Адриен Уолтер.

Фильмы, которые претендуют представлять Украину на Оскаре:

  • 20 дней в Мариуполе (Мстислав Чернов)
  • Железные бабочки (Роман Любый)
  • Памфир (Дмитрий Сухолиткий-Собчук)
  • Терриконы (Тарас Томенко)
  • ШТТЛ (Адриен Уолтер)

Претендента на Оскар от Украины объявят после заседания комитета, дата которого пока что неизвестна.

Напомним, в 2022 году кандидатом на Оскар от нашей страны стал Клондайк режиссера Марины Эр Горбач, в 2021-ом Плохие дороги Натальи Ворожбит, в 2020-ом Атлантида Валентина Васяновича.

Всего за 32 года независимости от Украины в разные годы более 10 раз выдвигали фильмы на кинопремию.

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Источник
Украинская киноакадемия
Теги
Оскар
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