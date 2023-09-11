Український проєкт Кава з кардамоном визнали найкращим ігровим серіалом VI національної кінопремії Золота дзиґа. Нагороду отримали продюсери Олена Лавренюк, Сергій Лавренюк, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк та Олена Зоз.

Проєкт складається з 10 серій, у яких розповідається доля юної дівчини та її кохання до одруженого полського шляхтича. Історія відбувається в XIX столітті у Львові.

– Дуже рада, що серіал сподобалася кінокритикам і глядачам, адже дуже важко отримати нагороду від них одночасно. Для нас це дуже важлива нагорода – це гарантія якості та стимул творити далі, – заявила акторка та виконавиця головної ролі Олена Лавренюк.

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Примітно, що серіал Кава з кардамоном номінували на премію ще 2022 року, але через повномасштабне вторгнення Росії захід було перенесено.

Так, стали відомі переможці премії Золота дзиґа в інших категоріях: