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Золота дзиґа 2023: названо найкращий серіал

11 Вересня 2023, 18:23
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кава з кардамоном

Український проєкт Кава з кардамоном визнали найкращим ігровим серіалом VI національної кінопремії Золота дзиґа. Нагороду отримали продюсери Олена Лавренюк, Сергій Лавренюк, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк та Олена Зоз.

Проєкт складається з 10 серій, у яких розповідається доля юної дівчини та її кохання до одруженого полського шляхтича. Історія відбувається в XIX столітті у Львові.

– Дуже рада, що серіал сподобалася кінокритикам і глядачам, адже дуже важко отримати нагороду від них одночасно. Для нас це дуже важлива нагорода – це гарантія якості та стимул творити далі, – заявила акторка та виконавиця головної ролі Олена Лавренюк.

Зараз дивляться

Примітно, що серіал Кава з кардамоном номінували на премію ще 2022 року, але через повномасштабне вторгнення Росії захід було перенесено.

Так, стали відомі переможці премії Золота дзиґа в інших категоріях:

  • найкраща музика – Мар’яна Клочко за фільм Стоп-Земля;
  • найкращий короткометражний ігровий фільм – Ольга Журба, Максим Асадчий та Олександр Чубко за фільм Папині кросівки;
  • найкращий монтаж – Никон Романченко та Катерина Горностай за фільм Стоп-Земля;
  • найкращий звук – Борис Петер (посмертно) за фільм Земля Івана;
  • найкращий дизайн костюмів – Олена Гресь за фільм Стоп-Земля;
  • найкращий грим – Марія Пілунська за роботу над фільмом Стоп-Земля;
  • Золота дзиґа за внесок у розвиток українського кінематографа – Євген Сивокінь.
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