Компания Apple убрала зарядные устройства из комплекта новых iPad Pro и iPad Air в Европе. Теперь будущим владельцам придется искать зарядники от старых моделей с Type-C разъемом.

Новые iPad Pro и iPad Air будут продаваться без зарядки

Как только новые планшеты и аксессуары к ним от Apple появились в продаже, пользователи заметили, что на территории ЕС гаджеты будут продаваться без адаптеров, но с Type-C кабелем.

Все дело в законах ЕС — Союз активно борется с отходами от электронного оборудования. Кстати, аналогичные правила действуют и в Великобритании.

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Напомним, что 7 мая Apple обновила линейки планшетов iPad Air и iPad Pro. Топовая версия стала самой тонкой линейкой в мире, получила передовой процессор M3 и OLED-дисплей для четкости картинки. За новинку попросят от $999 до $1 299.

Бюджетные iPad Air обновили сразу в двух моделях — с 11-дюймовым и 13-дюймовым дисплеями. Они получили чип M2. За новинку придется заплатить от $599 в зависимости от модификации.

Недавно Apple обновила наушники Beats. Речь идет о модели Beats Solo 4, которые позиционируют как бюджетную альтернативу AirPods Max. Они способны работать до 50 часов без подзарядки и относительно легкие, если сравнивать с конкурентами.