В ночь на 30 ноября в Нью-Йорке прошла церемония вручения наград в области независимого кино Gotham Awards 2021.

Триумфатором мероприятия стала дебютная режиссерская работа Мэгги Джилленхол Пропавшая дочь. Картина одержала победу в четырех номинациях.

Лучшим сериалом года на Gotham Awards признали южнокорейский хит Игра в Кальмара. А в категории Лучшая международная картина победил японский фильм Сядь за руль моей машины.

Список победителей Gotham Awards 2021

Лучший фильм – Пропавшая дочь, реж. Мэгги Джилленгол

Лучший документальный фильм – Побег, реж. Йонас Поэр Расмуссен

Лучший международный фильм — Сядь за руль моей машины, реж. Рюсуке Хамагути

Главный прорыв среди режиссеров – Мэгги Джилленгол, Провшая дочь

Лучший сценарий – Мэгги Джилленгол, Пропавшая дочь

Лучшая главная роль – Оливия Колман, Пропавшая дочь; Фрэнки Фэйсон, The Killing of Kenneth Chamberlain

Лучший сериал (длительность эпизодов – более 40 минут) – Игра в кальмара, реж. Хван Дон-хек

Лучший сериал (продолжительность эпизодов – менее 40 минут) – Псы резервации, реж. Стерлин Харьо, Сидни Фриланд

Прорыв года среди актеров – Эмилия Джонс, CODA: Ребенок глухих родителей

Напомним, что премию Gotham Awards 2021 вручают с 1991 года. Мероприятие является частью Independent Filmmaker Project (IFP) — крупнейшей по количеству участников организации в США, которая объединяет независимых кинематографистов.

Кандидаты на премию избираются комитетами кинокритиков, журналистов, фестивальных программистов и кураторов фильмов. В прошлом году триумфатором Gotham Awards стала драма Земля кочевников Хлои Чжао.