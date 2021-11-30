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Пропавшая дочь и Игра в кальмара: кто забрал главные награды Gotham Awards 2021

30 ноября 2021, 12:44
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Gotham Awards 2021
Источник: Getty Images

В ночь на 30 ноября в Нью-Йорке прошла церемония вручения наград в области независимого кино Gotham Awards 2021.

Триумфатором мероприятия стала дебютная режиссерская работа Мэгги Джилленхол Пропавшая дочь. Картина одержала победу в четырех номинациях.

Лучшим сериалом года на Gotham Awards признали южнокорейский хит Игра в Кальмара. А в категории Лучшая международная картина победил японский фильм Сядь за руль моей машины.

Список победителей Gotham Awards 2021

  • Лучший фильм – Пропавшая дочь, реж. Мэгги Джилленгол
  • Лучший документальный фильм – Побег, реж. Йонас Поэр Расмуссен
  • Лучший международный фильм — Сядь за руль моей машины, реж. Рюсуке Хамагути
  • Главный прорыв среди режиссеров – Мэгги Джилленгол, Провшая дочь
  • Лучший сценарий – Мэгги Джилленгол, Пропавшая дочь
  • Лучшая главная роль – Оливия Колман, Пропавшая дочь; Фрэнки Фэйсон, The Killing of Kenneth Chamberlain
  • Лучший сериал (длительность эпизодов – более 40 минут) – Игра в кальмара, реж. Хван Дон-хек
  • Лучший сериал (продолжительность эпизодов – менее 40 минут) – Псы резервации, реж. Стерлин Харьо, Сидни Фриланд
  • Прорыв года среди актеров – Эмилия Джонс, CODA: Ребенок глухих родителей

Напомним, что премию Gotham Awards 2021 вручают с 1991 года. Мероприятие является частью Independent Filmmaker Project (IFP) — крупнейшей по количеству участников организации в США, которая объединяет независимых кинематографистов.

Кандидаты на премию избираются комитетами кинокритиков, журналистов, фестивальных программистов и кураторов фильмов. В прошлом году триумфатором Gotham Awards стала драма Земля кочевников Хлои Чжао.

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