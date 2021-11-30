У ніч на 30 листопада у Нью-Йорку пройшла церемонія вручення нагород в області незалежного кіно Gotham Awards 2021.
Тріумфатором заходу стала дебютна режисерська робота Меггі Джилленхол Зникла дочка. Картина здобула перемогу в чотирьох номінаціях.
Найкращим серіалом року на Gotham Awards визнали південнокорейський хіт Гра в кальмара. А в категорії Найкраща міжнародна картина перемогу здобув японський фільм Сядь за кермо моєї машини.
Список переможців Gotham Awards 2021
- Найкращий фільм – Зникла дочка, реж. Меггі Джілленгол
- Найкращий документальний фільм – Втеча, реж. Йонас Поер Расмуссен
- Найкращий міжнародний фільм — Сядь за кермо моєї машини, реж. Рюсуке Хамагуті
- Головний прорив серед режисерів – Меггі Джілленгол, Зникла дочка
- Найкращий сценарій – Меггі Джілленгол, Зникла дочка
- Найкраща головна роль – Олівія Колман, Зникла дочка; Френкі Фейсон, The Killing of Kenneth Chamberlain
- Найкращий серіал (тривалість епізодів — понад 40 хвилин) — Гра в кальмара, реж. Хван Дон-хек
- Найкращий серіал (тривалість епізодів – менше 40 хвилин) – Пси резервації, реж. Стерлін Харьо, Сідні Фріланд
- Прорив року серед акторів – Емілія Джонс, CODA: Дитина глухих батьків
Нагадаємо, що премію Gotham Awards 2021 вручають з 1991 року. Захід є частиною Independent Filmmaker Project (IFP) — найбільшої за кількістю учасників організації у США, яка об’єднує незалежних кінематографістів.
Кандидати на премію обираються комітетами кінокритиків, журналістів, фестивальних програмістів та кураторів фільмів. Минулого року тріумфатором Gotham Awards стала драма Земля кочівників Хлої Чжао.