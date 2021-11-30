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Зникла дочка та Гра в кальмара: хто забрав головні нагороди Gotham Awards 2021

30 Листопада 2021, 12:44
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Gotham Awards 2021
Джерело: Getty Images

У ніч на 30 листопада у Нью-Йорку пройшла церемонія вручення нагород в області незалежного кіно Gotham Awards 2021.

Тріумфатором заходу стала дебютна режисерська робота Меггі Джилленхол Зникла дочка. Картина здобула перемогу в чотирьох номінаціях.

Найкращим серіалом року на Gotham Awards визнали південнокорейський хіт Гра в кальмара. А в категорії Найкраща міжнародна картина перемогу здобув японський фільм Сядь за кермо моєї машини.

Список переможців Gotham Awards 2021

  • Найкращий фільм – Зникла дочка, реж. Меггі Джілленгол
  • Найкращий документальний фільм – Втеча, реж. Йонас Поер Расмуссен
  • Найкращий міжнародний фільм — Сядь за кермо моєї машини, реж. Рюсуке Хамагуті
  • Головний прорив серед режисерів – Меггі Джілленгол, Зникла дочка
  • Найкращий сценарій – Меггі Джілленгол, Зникла дочка
  • Найкраща головна роль – Олівія Колман, Зникла дочка; Френкі Фейсон, The Killing of Kenneth Chamberlain
  • Найкращий серіал (тривалість епізодів — понад 40 хвилин) — Гра в кальмара, реж. Хван Дон-хек
  • Найкращий серіал (тривалість епізодів – менше 40 хвилин) – Пси резервації, реж. Стерлін Харьо, Сідні Фріланд
  • Прорив року серед акторів – Емілія Джонс, CODA: Дитина глухих батьків

Нагадаємо, що премію Gotham Awards 2021 вручають з 1991 року. Захід є частиною Independent Filmmaker Project (IFP) — найбільшої за кількістю учасників організації у США, яка об’єднує незалежних кінематографістів.

Кандидати на премію обираються комітетами кінокритиків, журналістів, фестивальних програмістів та кураторів фільмів. Минулого року тріумфатором Gotham Awards стала драма Земля кочівників Хлої Чжао.

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Теги
Премія , церемонія нагородження
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