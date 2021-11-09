Родная сестра украинской певицы Софии Ротару Аурика высказалась об оккупации Крыма и спровоцировала скандал в РФ.

В интервью программе Dorotye женщина призналась, что не была на оккупированном полуострове с 2012 года, тогда она приезжала на песенный конкурс Crimea Music Fest.

Несмотря на то, что София Ротару владеет гостиничным особняком Villa Sofia в Ялте, она также давно не посещала Крым.

– Насколько я знаю, Соня тоже лет пять или шесть не была в Крыму. Отель пока закрыт. Вилла не работает, до лучших времен. Ждем возвращения Крыма, — сказала Аурика.

Артистка добавила, что иногда ее приглашают на гастроли в Россию. Аурика отказывается от таких предложений, поскольку работает в Украине.

Такая позиция Ротару вызвала бурную реакцию в РФ. Российский глава комитета парламента Крыма по культуре Николай Волков заявил, что Софию нужно лишить звания почетной гражданки Крыма, которое она получила в 1997 году.

– Все ее награды, звания, привилегии давались ей за творчество. Своим творчеством она когда-то укрепляла дружбу народов, популяризировала их культуру. И Софию Михайловну за это уважали и любили. Сейчас ее любовь к Крыму заканчивается. Она стала антиподом себя самой в прошлом и сейчас, по всей видимости, мыслит уже другими категориями, – утверждает Волков.

Интервью Аурики прокомментировал и скандальный продюсер Иосиф Пригожин. Он считает, что сестры Ротару не ездят в Крым, потому что боятся критики в Украине.

– Россия не запрещает въезд в Крым Аурике Ротару, как и Софии Ротару. То, что их в Украине не пускают в Крым или они не хотят и боятся, это вопрос к ним, а не к нашей стороне. Она может позволить себе приезд в Крым, но ее начнут на мелкие кусочки рвать в Украине, — заявил он.