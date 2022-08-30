Лидер группы Антитела Тарас Тополя рассказал, почему музыканты вернулись в Киев с передовой, и как дальше будут помогать Украине в условиях войны. В эфире телемарафона артист признался, что всему виной торжественные мероприятия ко Дню Независимости Украины, а также концерт с Эдом Шираном.

— Такие масштабные события нельзя было пропустить. Антитела продолжают быть бойцами “130 батальона”, как это было в течение шести месяцев войны. Мы также не могли отказаться от приглашений на такие концерты, и тогда возник вопрос, как сделать это правильно. Мы согласились с решением главнокомандующего, — заявил Тарас.

Артист добавил, что он со своими коллегами много чего сделали на передовой за эти шесть месяцев войны — теперь пришло время боронить Украину на культурном фронте. Тополя заявил, что будет заниматься продвижением украинской идеи и нарратива за границей, как это было на концерте в Польше с Эдом Шираном.

Тарас вместе с членами Антитела все еще является частью 130 батальона, и если будет приказ вернуться на передовую — они его выполнят.

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Напомним, что Тополя выступил с Эдом Шираном на концерте в Польше, где музыканты подняли украинский флаг, а Тарас напомнил миру о том, что в нашей стране идет война, и о ней нельзя забывать.