Финал романтического релити Холостячка со Златой Огневич вышел на СТБ 3 декабря. Главная героиня не ответила на чувства Дмитрия Шевченко, выбрав отношения с Андреем Задворным.

В своем Instagram Дмитрий Шевченко отреагировал на такой результат финала.

— Для меня это был очень сложный путь. Эти три месяца перевернули мою жизнь с ног на голову. Временами казалось, что я проживаю лучшие дни в своей жизни. Мне даже казалось, что я начал хотеть впервые в жизни открываться, но что-то опять пошло не так. Честно, сейчас я даже не знаю, что сказать вам, даже не знаю, что сказать самому себе. Жизнь — сложная штука и найти человека, с которым влюбишься взаимно, тоже оказывается не просто. Но я точно знаю, что я встречу того человека, с которым буду по настоящему счастлив! — написал Дима.

В финале Холостячки за сердце Златы Огневич боролись трое мужчин — Роман Свечкоренко, Андрей Задворный и Дмитрий Шевченко. Перед решающей церемонией у каждого из них было только одно свидание с Холостячкой.

На последнем свидании Дмитрий и Злата катались на квадроциклах и верблюдах среди пустыни. Затем пара отправилась в оазис, где охлаждалась под струями водопада и целовалась. Романтический вечер завершился страстью в бассейне.

Несмотря на то, что Холостячка чувствовала к Диме влечение, в финале она сделала выбор в пользу Андрея Задворного.