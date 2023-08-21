Бритни Спирс устроила вечеринку с толпой мужчин на фоне развода со своим возлюбленным и засветилась топлес на кровати. Артистка показала, что она не собирается горевать после того, как Сэм Асгари подал на развод.

В одном из роликов Бритни красуется только в розовых трусах и сапогах до колен на кровати.

Впрочем, видео с вечеринки вызывает еще больше вопросов — в ролике она красуется в зеленом мини-платье, и в один из моментов один из мужчин лижет ей ногу. Также певица засветилась в толпе парней, которые держат ее на руках. В добавок к видео, Бритни опубликовала историю с ее вечера.

— Когда ты идешь на встречу с так называемым “другом” и едешь целый час ради курицы!.. Я знала, что папараци были предупреждены, потому что машина, в которой я ехала, никогда раньше не использовалась… Так как же за мной следили? И что же делать такой с**ке, как я? Я надела свое зеленое платье и явилась к своим друзьям, пригласила своих любимых парней и гуляла всю ночь! — подписала звезда ролик.

Напомним, что развод Спирс и Асгари стал настоящей неожиданностью для всех. Скорее всего, всему виной стали слухи об изменах со стороны певицы. К тому же, Сэм хочет вознаграждение за молчание об информации, которую звезда не хотела бы делать публичной.