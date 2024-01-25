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Понадобилась помощь врачей: Тринчер показалась под капельницей на Бали

25 января 2024, 14:02
Карина Зуева выпускающий редактор Lifestyle
Анна Трінчер
Источник: Анна Тринчер вновь отравилась на Бали и показалась под капельницей | Life

Певица Анна Тринчер вновь пожаловалась на проблемы со здоровьем. Исполнительница уже второй раз отравилась во время отдыха на Бали.

Анна Тринчер вновь отравилась на Бали

Некоторое время Тринчер, которая активно ведет соцсети, не выходила на связь с подписчиками. Так, поклонники начали интересоваться, где она пропала и почему не показывает свой отдых. Певица решила ответить, показав фото под капельницей.

Оказалось, что Тринчер вновь отравилась, и на этот раз серьезно. Ей понадобилась помощь врачей.

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Фото: Анна Трінчер / Instagram

— Я во второй раз отравилась на Бали, и на этот раз намного хуже. $360 на месте, — поделилась Анна.

Подробностей исполнительница раскрывать не стала.

Напомним, несколько недель назад артистка отправилась на отдых с подругой. Спустя какое-то время Тринчер сообщила, что они отравились, а потому целый день провели в постели. Тогда Анне удалось восстановить себя с помощью лекарств, которые она взяла в дорогу.

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