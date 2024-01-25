Співачка Анна Трінчер знову поскаржилася на проблеми зі здоров’ям. Виконавиця вже вдруге отруїлася під час відпочинку на Балі.

Анна Трінчер знову отруїлася на Балі

Деякий час Трінчер, яка активно веде соцмережі, не виходила на зв’язок із підписниками. Так, шанувальники почали цікавитися, де вона зникла і чому не показує свій відпочинок. Співачка вирішила відповісти, показавши фото під крапельницею.

Виявилося, що Трінчер знову отруїлася, і цього разу серйозно. Їй знадобилася допомога лікарів.

Зараз дивляться

– Я вдруге отруїлася на Балі, і цього разу набагато гірше. $360 на місці, – поділилася Анна.

Подробиць виконавиця розкривати не стала.

Нагадаємо, кілька тижнів тому артистка вирушила на відпочинок із подругою. За деякий час Трінчер повідомила, що вони отруїлися, а тому цілий день провели в ліжку. Тоді Анні вдалося відновити себе за допомогою ліків, які вона взяла в дорогу.